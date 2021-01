Un nouveau cas de COVId-19 est dépisté à l’Île-du-Prince-Édouard

Cet homme était à bord du vol 8302 d’Air Canada, qui faisait la liaison entre Montréal et Charlottetown le 4 janvier. Toute autre personne qui était à bord de l'appareil devrait continuer de s’isoler pour deux semaines et rester attentive à l’apparition possible de symptômes.

Le nouveau bilan provincial est de 103 personnes qui ont contracté la COVID-19 depuis l’arrivée de la maladie, en mars 2020. Huit d’entre elles sont toujours malades à l’heure actuelle. Il n’y a toutefois eu aucun décès ni hospitalisation à cause de cette maladie dans la province jusqu’à présent.

Le premier ministre Dennis King se réjouit du fait qu’il n’y a pas eu d’importante hausse du nombre de cas depuis Noël. Il juge que c’est une lueur d’espoir pour alléger bientôt certaines restrictions.

La vaccination progresse

La Dre Morrison estime que tous les résidents et employés des foyers de soins de longue durée dans la province recevront leur première dose de l'un des deux vaccins approuvés contre la COVID-19 d’ici la fin de la semaine.

Jusqu’à présent, précise Heather Morrison, 4226 personnes ont reçu leur première dose de vaccin dans la province.

De plus, elle confirme que les pharmaciens pourront aider la santé publique à vacciner la population.

Les restrictions à la frontière restent en vigueur, au moins jusqu’au 25 janvier, ajoutent les autorités. Toute personne qui arrive à l’Île-du-Prince-Édouard doit s’isoler pendant 14 jours, à quelques exceptions près. Les voyages pour des raisons non essentielles sont déconseillés.

La province voisine, le Nouveau-Brunswick, a signalé 65 nouveaux cas de COVID-19 au cours des trois derniers jours.