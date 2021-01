Le président de l’Assemblée législative de l’Alberta critique Jason Kenney

Le président de l’Assemblée législative de l’Alberta, Nathan Cooper, est même sorti de sa réserve habituelle pour les dénoncer.

Les autorités de la santé publique albertaine recommandent d’éviter tout voyage non essentiel durant la pandémie. Malgré cela, le chef de cabinet du premier ministre et six députés conservateurs unis, dont la ministre des Affaires municipales, Tracy Allard, sont allés à l’étranger.

Le premier ministre Jason Kenney a initialement tenté d'assumer la responsabilité pour les voyages, mais devant la colère de la population, il a rétrogradé ses députés et renvoyé son chef de cabinet. Tracy Allard a démissionné de son poste de ministre.

Plusieurs de leurs collègues qui sont restés en Alberta durant les Fêtes font maintenant entendre publiquement leur colère. CBC/Radio-Canada a obtenu des courriels de ces critiques.

En tant que président de l’Assemblée législative de l’Alberta, Nathan Cooper doit éviter de critiquer le gouvernement et l’opposition. Cependant, le député de la circonscription d'Olds-Didsbury-Three Hills a critiqué le gouvernement dans une réponse à un courriel que lui a envoyé un électeur la semaine dernière.

Dans sa réponse, il écrit que la controverse des députés voyageurs est une grande gêne pour le gouvernement, notamment le premier ministre Jason Kenney, qui a choisi de ne pas punir ces députés et employés politiques jusqu’à ce qu’il y soit poussé par la colère du public .

L’hypocrisie de ce scandale mine clairement l’autorité morale du gouvernement et, bien que ces hauts responsables gouvernementaux aient été punis, le gouvernement fait face à une difficile bataille pour regagner la confiance du public. Nathan Cooper, président de l'Assemblée législative de l'Alberta

Un politologue du Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily, y voit une sortie inhabituelle . Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de telles sorties d'un président de l'Assemblée législative. Il faut vraiment que ce soit de nature exceptionnelle , juge-t-il.

D'autres députés en colère

La vice-présidente de l’Assemblée législative, Angela Pitt, a fait valoir la même chose la semaine passée.

Je suis moi aussi extrêmement déçue des actions de mes collègues et encore plus de la réponse et de l’inaction du premier ministre , a-t-elle répondu à un courriel d’un électeur de sa circonscription d’Airdrie-Est.

Malgré l'extension des restrictions au début janvier, plusieurs entrepreneurs ont annoncé leur intention de rouvrir leur commerce, après le scandale des députés voyayeurs. Photo : Bryan Labby

La députée conservatrice unie de Brooks-Medicine Hat, Michaela Glasgo, s’est dite quant à elle satisfaite des démissions et rétrogradations des députés, mais elle s’inquiète des effets à long terme de ce manque de jugement sur les efforts pour combattre la pandémie.

Je m’inquiète que les gens y voient une permission pour ne pas respecter les règles ou les réinterpréter à leur manière. Michaela Glasgo, députée de Brooks-Medicine Hat

Le premier ministre Jason Kenney partage cette inquiétude. Il a avoué jeudi dernier que ce scandale pourrait miner l’autorité morale du gouvernement, qui demande aux Albertains de continuer à faire de profonds sacrifices pour combattre la COVID-19.

Jason Kenney dans des eaux troubles

Le politologue Frédéric Boily estime que Jason Kenney fait face à un grave problème de leadership. C'est significatif, car ces critiques viennent de l'intérieur du parti lui-même , explique-t-il. Lorsque l'affaire a éclaté, les critiques étaient identiques à droite et à gauche.

Selon les règles du Parti conservateur uni, les membres doivent tenir un vote de confiance envers leur chef entre deux élections. Un tel vote sera difficile, selon Frédéric Boily, d'autant plus que les conservateurs albertains sont connus pour éjecter leurs propres chefs.