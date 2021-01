Poussière noire dans Lotbinière : l'entreprise Produits Minéra pourrait déménager

L’entreprise Produits Minéra est située sur le territoire de Saint-Flavien, à la limite de Laurier-Station. Incommodés par la poussière qui se dépose sur leur résidence, une centaine de citoyens de Laurier-Station ont d'ailleurs porté plainte à leur municipalité.

Il faut avoir une cohabitation harmonieuse. Vous savez, une entreprise veut toujours prendre de l’expansion. Je veux regarder les solutions le plus rapidement possible pour remédier à la situation , a affirmé le maire de Saint-Flavien, Normand Côté.

De la poussière noire s'accumule sur le patio de Michel Cayer à Laurier-Station. Photo : Radio-Canada

M. Côté explique avoir été très préoccupé par des analyses de la Santé publique publiées peu avant les Fêtes. Celles-ci concluent que la présence de métaux au sein de la poussière représente un risque supplémentaire à la santé.

On veut retrouver une sécurité pour la population. C’est pour ça qu’on regarde cette possibilité au conseil municipal , assure le maire.

Une ouverture

Produits Minéra dit être ouvert à une relocalisation de son entreprise. Le président Ghislain Hamel croit toutefois que la santé publique doit démontrer que la poussière provient bel et bien de ses activités.

L’entrepreneur souhaite également une volonté politique pour nous aider à déménager .

Si c’est prouvé par la santé publique et qu’il y a une volonté politique de le faire, on est ouvert à discuter d’un éventuel déménagement , fait savoir M. Hamel.

Le président de Produits Minéra, Ghislain Hamel Photo : Radio-Canada

Comité de suivi

La municipalité de Saint-Flavien souhaite la création d’un comité qui réunira les municipalités de Saint-Flavien et de Laurier-Station, l’entreprise, le ministère de l’Économie et le service aux entreprises de la MRC de Lotbinière.

Depuis le début, chacun est dans sa cour. On veut pouvoir faire un suivi serré avec l’entreprise sur la modification de leur façon de faire. On veut voir si les résultats sont présents , explique le maire.

Pour Normand Côté, il faut absolument trouver un terrain d’entente gagnant-gagnant . Il ne veut pas que les plaintes des citoyens mènent à une faillite de l’entreprise.

Cette matière contaminée est entreposée sans autorisation du ministère de l'Environnement. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Décontaminer le site

La municipalité et le ministère de l’Environnement seraient alors chargés de décontaminer le site.

Une fermeture d’entreprise avec les tas qui restent là, on ne règlerait pas la problématique. Normand Côté, maire de Saint-Flavien

La municipalité de Saint-Flavien souhaite néanmoins que l’entreprise demeure sur son territoire.

On va regarder chez nous. Je veux connaitre les impacts. On veut un site ou un endroit pour ne pas revivre ce genre de situation. C’est important pour la tranquillité des citoyens et celle de l’entreprise , conclut le maire.

La première rencontre du comité devrait avoir lieu d'ici la fin janvier.