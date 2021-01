Agressions sexuelles : Julien Lacroix prend la parole 6 mois après avoir été dénoncé

En juillet dernier, l’humoriste Julien Lacroix était visé par des allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles dans un article du Devoir, où une dizaine de femmes avaient témoigné. Il a publié mardi un message sur Facebook dans lequel il fait son mea culpa et évoque son alcoolisme.

Faisant part de sa honte, de [ses] regrets et de [sa] tristesse , il présente ses excuses aux personnes qu’il a blessées et souligne qu’il appuie le mouvement de dénonciations lancé l’été dernier et qui a visé plusieurs personnalités québécoises, dont Kevin Parent et Maripier Morin.

Sachez que je prends responsabilité sur mes actions et que je travaille chaque jour à réparer ce que j’ai brisé chez les autres et en moi , a écrit Julien Lacroix, précisant qu’il fait amende honorable en privé, avec les personnes concernées et prêtes à les recevoir .

Il est anormal qu’en 2021, autant d’hommes continuent d’avoir des comportements toxiques. Je ne veux plus jamais faire partie de cette catégorie , a-t-il ajouté.

L’influence de l’alcool et de la drogue

Dans son message, Julien Lacroix dit avoir étourdi son mal-être avec l’alcool, la drogue et plus tard le travail .

Je suis un alcoolique et je me rétablis, un jour à la fois. L’intoxication volontaire n’excuse aucun geste, je crois néanmoins qu’il serait trop facile de balayer cet aspect du revers de la main et d’ignorer le sujet Julien Lacroix, humoriste

S’il n’annonce aucun retour à une vie publique, le jeune homme espère pouvoir ultérieurement discuter de la place de l’alcool et la drogue dans notre univers social et des ravages qu’ils peuvent causer .

À la suite des dénonciations à la fin du mois de juillet, le groupe Phaneuf a pris la décision de cesser de représenter Julien Lacroix. Deux semaines plus tard, son nom a été retiré de la liste des personnes nommées aux prix Gémeaux.

En octobre, l’ensemble des dates de sa tournée Jusqu’ici tout va bien ont été annulées. Ces derniers mois, Julien Lacroix s’était également absenté des réseaux sociaux.