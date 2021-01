L'audience visait à vérifier l'état de la communication de la preuve à la défense.

Le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Thomas Jacques, a fait savoir qu'il avait transmis une clé USB comprenant le rapport d'enquête à l'avocat de Michaël Chicoine.

Double meurtre enfants wendake Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Comme il s'agit d'un document volumineux , aux dires de Me Jacques, les avocats de la poursuite et de la défense ont convenu de reporter la cause à la fin du mois de mars.

À ce moment, la Cour fera le point sur l'avancement du dossier.

La communication principale est faite , a fait savoir Me Jacques, précisant qu'il restait d'autres éléments de preuve à transmettre, d'ici la prochaine audience.

En détention

Michaël Chicoine a assisté à la courte audience par vidéoconférence, depuis le Centre de détention de Québec.

Dans la nuit du 10 au 11 octobre, il aurait tué Olivier, 5 ans, et son petit frère, Alex, 2 ans.

Les enquêteurs avaient retrouvé les deux garçons sans vie dans la résidence de la rue Chef Nicolas-Vincent, au coeur du village de Wendake.

Chicoine, 30 ans , fait face à deux accusations de meurtre au deuxième degré.