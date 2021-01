Le Port de Québec a d’ailleurs récemment obtenu un délai supplémentaire de l’Agence d'évaluation d’impact du Canada ( AEICAgence d'évaluation d’impact du Canada ) pour lui permettre de reprendre les discussions avec la communauté après le dépôt d’un rapport préliminaire très critique.

On se voyait très mal, pour être honnête, sortir un appel d’offres dans un moment où les conclusions du rapport [de l’AEIC] ont créé une espèce de panique dans la communauté de Limoilou , admet le PDG du Port de Québec, Mario Girard.

Le PDG du Port de Québec, Mario Girard Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Ça n'aurait pas été respectueux du tout. Ce faisant, on oublie 2021 comme première année de construction. Mario Girard, PDG du Port de Québec

Selon Mario Girard, la panique suscitée par le rapport chez les opposants au projet ne serait pas justifiée, malgré les conclusions qui mentionnent des effets non négligeables sur la qualité de l’air et la santé humaine dans un secteur décrit comme déjà préalablement saturé en contaminants atmosphériques .

Mario Girard reproche une fois de plus aux auteurs du rapport de ne pas avoir été assez nuancés dans leurs conclusions.

Quand on prend les nuances, on comprend qu'il n'y en aura pas d'impact significatif dans la communauté. Il n'y en aura pas. Quand on lit les 300 pages du rapport, on comprend ça un peu mieux.

Mesures de mitigation

Le gestionnaire rappelle aussi que le Port de Québec a proposé une série de nouvelles mesures de mitigation à l’ AEICAgence d'évaluation d'impact du Canada afin de limiter au maximum les impacts environnementaux du projet.

Mario Girard affirme aussi être très ouvert aux suggestions qui seront recueillies dans la nouvelle ronde de consultations qui sera lancée dans les prochaines semaines.