Le député de Winnipeg Sud Centre Jim Carr revient au conseil des ministres

Dans le cadre d’un remaniement ministériel annoncé mardi matin, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, invite le député et ancien ministre manitobain Jim Carr à réintégrer le conseil des ministres.

Le député de Winnipeg Sud Centre et ancien ministre des Ressources naturelles et de la Diversification du commerce international de 2018 à 2019, devient ministre sans portefeuille et conserve son rôle de représentant spécial pour les Prairies.

Jim Carr avait quitté le cabinet après avoir appris, en octobre 2019, qu’il était atteint d’un cancer du sang. Il avait appris la nouvelle au lendemain de sa réélection.

Justin Trudeau l’avait nommé représentant spécial pour les Prairies en novembre 2019, lui confiant des responsabilités confirmant l’importance que son gouvernement minoritaire accordait aux préoccupations des Prairies, dans un contexte où peu de députés libéraux avaient été élus dans les provinces de l’Ouest.

Jim Carr a reçu une greffe de cellules souches le printemps dernier, un traitement qui a dû être retardé deux fois en raison de la pandémie de COVID-19.