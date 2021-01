Donald Trump mériterait une mise en accusation, selon Mitch McConnell

À la veille d'un vote de la Chambre des représentants sur le lancement d'une procédure en destitution du président Trump dans la foulée de l'assaut du Capitole la semaine dernière, le New York Times rapporte que le républicain le plus puissant du Congrès pense que les actes de Donald Trump méritent une mise en accusation.

Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, serait heureux de la procédure que les démocrates s'apprêtent à lancer, car il estime que cela permettrait au parti de se purger de Donald Trump, pour reprendre les termes du quotidien.

De son côté, le leader de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, un des plus fidèles alliés du président, a consulté des collègues pour évaluer s'il devait lui demander de démissionner à la suite de l'assaut du Capitole la semaine dernière, toujours d'après le New York Times.

Les révélations du quotidien new-yorkais surviennent alors que la Chambre s'apprête à voter en soirée sur une résolution plaidant pour le recours au 25e amendement de la Constitution, qui peut être invoqué par le Cabinet lorsqu'un président devient inapte à exercer ses fonctions.

Si, comme prévu, le vice-président Mike Pence s'y refuse, les démocrates lanceront formellement demain la mise en accusation du président Trump pour son rôle dans l'émeute.

Ce serait la première fois de l'histoire qu'un président américain ferait l'objet de deux procédures de destitution.

Resté discret depuis mercredi dernier, le président sortant a, à deux reprises mardi, rejeté toute responsabilité dans l'assaut du Capitole et pourfendu les démarches des démocrates, se gardant d'exprimer tout regret pour le discours virulent qu'il a prononcé devant ses partisans peu avant les événements tragiques.

L'assaut du Capitole a fait cinq morts, dont un policier.

Les gens ont pensé que ce que j'ai dit était tout à fait approprié , a assuré le président sortant avant de s'envoler pour le Texas, une affirmation faisant écho à l' appel [téléphonique] parfait dont il se targuait dans le dossier ukrainien et qui lui avait valu une première mise en accusation par la Chambre des représentants il y a un peu plus d'un an.

Le 25e amendement ne présente aucun risque pour moi, mais cela reviendra hanter l'administration de Joe Biden , a-t-il ensuite affirmé à Alamo, près de la frontière mexicaine, où il s'est rendu pour vanter la construction du mur.