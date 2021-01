L’Abitibi-Témiscamingue enregistre 14 nouveaux cas de COVID-19

Selon le dernier bilan, six nouveaux cas s’ajoutent dans la MRC de Rouyn-Noranda, cinq dans la MRC d’Abitibi et trois dans la Vallée-de-l’Or.

Au moment de dévoiler les données, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) indiquait qu’aucune personne n’est hospitalisée en lien avec le virus.

Cas actifs

La MRC de Rouyn-Noranda compte 72 cas actifs et 56 sont enregistrés dans la MRC d’Abitibi. Dans la Vallée-de-l’Or, il y a 32 cas actifs, 17 en Abitibi-Ouest et 16 au Témiscamingue.

Rassemblements privés interdits

L’Abitibi-Témiscamingue est au palier d’alerte rouge. Tous les rassemblements sont donc interdits, même s’ils ont lieu avant 20 heures.

Ça veut dire qu’il n’y a pas de rassemblements de 2 personnes, pas de rassemblements de 6 personnes, intérieur, extérieur, on est toujours qu’avec les gens qui habitent à la même adresse que nous. Les personnes seules peuvent recevoir une seule autre personne, et toujours la même, c’est ce qui est recommandé expliquait la présidente-directrice générale du CISSS-AT Caroline Roy en point de presse la semaine dernière.

Un consultant de Hecla Québec infecté par le virus

La minière Hecla Québec a révélé par voie de communiqué qu’un de ses consultants avait reçu un résultat positif à la COVID-19.

L’enquête épidémiologique de la santé publique s’est amorcée lundi et tous les travailleurs qui auraient pu être en contact avec la personne infectée ont été avisés.

Selon la minière, le travailleur concerné a respecté toutes les mesures de prévention et les consignes sanitaires dont le port du masque et la distanciation physique et toutes les actions du Protocole ont été mises en œuvre .

La direction de Hecla Québec conclut en indiquant que ses activités ne sont pas compromises.