Les débutants prennent d'assaut les montagnes de la C.-B.

La pandémie pousse les amateurs de ski, de planche à neige et de motoneige à s'aventurer plus haut dans les montagnes de la Colombie-Britannique, selon des professionnels qui s'inquiètent du risque accru d'accidents.

Le guide de haute montagne Monte Johnston, qui travaille à Squamish, dit qu'il n'a jamais vu autant de monde profiter des montagnes que samedi dernier. C'était incroyable , s'exclame-t-il.

Il note que de plus en plus de gens s'essayent au ski hors-piste, à la motoneige et au « splitboarding , un hybride entre la planche à neige et le ski permettant de s'aventurer plus loin dans les montagnes.

Dans le même temps, Avalanche Canada prévient que le risque de glissements est élevé dans les régions Sea-to-Sky et South Coast, près de Vancouver.

Samedi dernier, plusieurs skieurs ont d'ailleurs été évacués par hélicoptère après avoir été pris dans une avalanche près de Whistler. Cette saison, déjà trois personnes sont mortes dans des avalanches en Colombie-Britannique.

Pour sa part, Monte Johnston qualifie le manteau neigeux d' effrayant parce qu'il est constitué d'une lourde couche de deux mètres de poudreuse qui repose sur une fragile couche de glace qui peut rompre à tout instant.

Tu ne sens rien quand tu skies parce que c'est trop profond, mais s'il y a le moindre problème, ce sera une avalanche catastrophique , prévient-il.

Une formation de base

Monte Johnston recommande à ceux qui veulent s'aventurer hors des pistes de s'inscrire au Cours de sécurité en avalanche, niveau 1 (CSA 1) pour apprendre les bases de la planification d'une journée, l'évaluation du terrain, l'usage des appareils de localisation et le sauvetage.

James Floyer, chef prévisionniste à Avalanche Canada, note que le CSA 1 est déjà très demandé cette année. Il confirme que de plus en plus de gens s'aventurent en montagne et apportent aux équipes de recherche et sauvetage une charge de travail sans précédent .

Hormis le CSA 1, James Floyer recommande de suivre Avy Savvy, un cours en ligne gratuit offert en anglais par Avalanche Canada.

Avec les informations d'Andrea Ross