Boucherie Huot : la CNESST conclut aussi à de la négligence

Le 10 novembre 2016, un employé de 18 ans, Olivier Bouchard, a subi des blessures importantes à la tête et à un bras après être tombé dans un hachoir industriel, qui aurait dû se refermer lorsque le couvert était ouvert.

Le rapport de la CNESST sur cet incident ne pouvait être déposé avant le jugement pour ne pas interférer dans un processus judiciaire.

Ce processus tire à sa fin puisque Bernard Huot et son fils, propriétaire de la boucherie, ont été reconnus coupables lundi de négligence criminelle causant des lésions.

Bernard Huot et son fils Carl Huot sont accusés de négligence criminelle. Photo : Radio-Canada

Quatre causes

Le rapport de la CNESST a retenu quatre causes pour expliquer le drame, dont une gestion relative à l’entretien et la maintenance du hachoir déficiente .

L'organisme estime aussi que le manque de formation et de supervision du jeune et nouveau travailleur a fait en sorte que ce dernier ignorait le bon fonctionnement du hachoir et les dangers inhérents à son utilisation .

Le contournement du système d’interverrouillage du protecteur du hachoir exposait le travailleur à des pièces en mouvement et la « méthode de travail appliquée pour intervenir à l’intérieur de la trémie du hachoir ne prévoyait aucune mesure de contrôle des énergies », conclut le rapport.

À la suite de cet incident, l'utilisation de deux hachoirs a été momentanément interdite par la CNESST dans l'attente de correctifs comme l'instauration d'une procédure pour s'assurer quotidiennement de la sécurité de l'appareil, de même que l'offre d'une formation.

Les hachoirs sont de nouveau fonctionnels depuis l'ajout de ces correctifs par l'entreprise.

Plus de détails à venir