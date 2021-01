Les Insulaires donnent leur avis sur le prochain budget de la province

Établir des priorités

Les consultations prébudgétaires permettront au gouvernement de l’île d’établir ses priorités en vue du prochain budget provincial qui sera présenté au printemps.

La directrice générale de la SAF'ÎleSociété acadienne et francophone de l’île explique que la petite enfance, l’éducation, la santé et l’immigration francophone demeurent les dossiers prioritaires de la communauté francophone en 2021.

Les participants à l’assemblée publique virtuelle doivent s'inscrire en ligne. Le formulaire de soumission des idées et les renseignements sur les rencontres sont accessibles sur le site du gouvernement provincial.

La province organisera également un événement Facebook Live, le jeudi 14 janvier, à 19 h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance pour cet événement.

Une séance traduite en français

Une assemblée publique offrant un service de traduction simultanée en français et en anglais est prévue ce mercredi, à 14 h. La ministre provinciale des Finances, Darlene Compton, présidera la séance virtuelle.

La directrice générale de la Société acadienne et francophone de l’île (SAF'Île), Isabelle Dasylva-Gill, se réjouit de l’initiative du gouvernement d’offrir davantage de ressources de traduction.

Le fait que le gouvernement provincial offre une session dans les deux langues officielles, ça, je pense que c’est une nouveauté , dit-elle.

Isabelle Dasylva-Gill, la directrice de la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, croit que les adaptations faites dans les consultations prébudgétaires pourraient rendre les rencontres plus accessibles pour la population. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Pour Isabelle Dasylva-Gill, le service de traduction offert auparavant laissait des lacunes importantes. Dans le passé, on a eu des situations où on pouvait intervenir dans une langue, mais on nous répondait dans une autre langue, et ça posait des problèmes, explique-t-elle.

Lors de son prochain budget, le gouvernement de la province devra composer avec un déficit historique. En octobre dernier, l’île prévoyait un déficit de près de 178 millions de dollars pour l’année financière 2020-2021.

Les consultations prébudgétaires de l’Île-du-Prince-Édouard se poursuivent jusqu’au 22 janvier sur le site web du gouvernement provincial.