Plusieurs commerces d’Edmundston touchés par la COVID-19

C’est le cas du concessionnaire automobile Violette Motors. Dans une publication Facebook, les propriétaires ont indiqué que l’entreprise devra réduire au minimum ses activités jusqu’au 25 janvier.

On a un employé qui a testé positif. Cet employé aurait contracté ça auprès de sa famille dans le temps des fêtes. La santé publique a jugé bon de mettre en quarantaine les employés qui travaillent près de cet employé-là , explique Michel Violette, propriétaire-directeur général de Violette Motors.

Deux autres employés ont plus tard obtenu un résultat positif. Tous les employés présents la semaine dernière sont donc en isolement préventif et un seul employé - qui était absent la semaine dernière - assure quelques activités de l’entreprise. Une quinzaine d’employés sont également en télétravail. Michel Violette se félicite d’avoir eu un plan d’urgence en place qui lui permet de garder son commerce ouvert malgré tout.

L’an dernier quand on a été obligés de préparer un plan pour la COVID, on avait un plan d’urgence pour ne pas cesser les opérations complètement et il fallait être disponibles pour nos clients.

Michel Violette, propriétaire-directeur général de Violette Motors