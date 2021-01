Fort achalandage au parc national de la Mauricie

On a connu, depuis le début janvier, des fréquentations qui frôlent ce qu’on a normalement dans un mois complet de janvier, alors qu’on est seulement le 12 , a expliqué l’agente engagement et partenariat et communications Parcs Canada, Martine Tousignant, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Malgré le grand nombre de visiteurs, le parc national de la Mauricie n’a pas eu à restreindre l’accès au site.

En cas de besoin, l’organisation pourrait fermer momentanément l’accès au parc, le temps que des gens sortent, avant d’en laisser entrer d’autres.

Les bâtiments ont des capacités maximales, donc il se peut que les gens aient à attendre à l’extérieur , précise Martine Tousignant.

Le parc national de la Mauricie maintient son offre d'hébergement pour l'hiver. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Les tentes de style prêt-à-camper sont accessibles au public, malgré la pandémie et elles sont très populaires. Les tentes Otentik sont déjà toutes réservées pour les jours de week-ends à venir.

En termes d'achalandage, la dernière année record du parc national de la Mauricie remonte à 2017. À l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération, l’accès à tous les parcs nationaux était gratuit.