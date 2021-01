Monsieur Reptile change de vocation, à contrecoeur

L’entrepreneur de Trois-Rivières a donc pris la décision de fermer son centre d'éducation sur les reptiles.

Son entreprise se concentrera maintenant uniquement sur la vente de produits animaliers.

On n'avait pas le choix de trouver une solution pour rentabiliser le local commercial , explique-t-il.

C'est une bonne décision, mais c'est déchirant, parce que le zoo, c'était l'accomplissement d'une vie et un rêve devenu réalité. Mathieu Naud, propriétaire de Monsieur Reptile

En plus de revoir la mission de son commerce, il doit se séparer des animaux.

Quand on s'est rendu compte que le volet zoologique n'était plus possible à cause de la crise sanitaire, on s'est mis à placer des animaux en adoption, raconte-t-il. On a fait des adoptions responsables avec des animaux qu'on avait depuis longtemps.

Mathieu Naud encourage les entrepreneurs à ne pas baisser les bras, malgré le contexte difficile.

Je vous souhaite le meilleur, lance-t-il. Tous les autres qui sont dans ma situation et qui ont eu de la misère, je ne veux tellement pas qu'ils lâchent.

D’après le reportage de Jacob Côté