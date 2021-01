Trudeau rebrasse les cartes de son Cabinet

Pour combler le départ de Navdeep Bains, ancien ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, qui quitte le Cabinet et ne se représentera pas aux prochaines élections, M. Trudeau a choisi François-Philippe Champagne, précédemment à la tête des Affaires étrangères.

C'est Marc Garneau, anciennement aux Transports, qui remplacera M. Champagne pour porter la voix du Canada sur la scène internationale.

Et le Cabinet fédéral accueille un nouveau membre en la personne d'Omar Alghabra, qui occupait antérieurement le poste de secrétaire parlementaire du premier ministre.

M. Alghabra est député de Mississauga-Centre, en Ontario, depuis 2015, et a siégé comme député de Mississauga-Erindale entre 2006 et 2008. Il possède également une formation en génie mécanique et une maîtrise en administration des affaires.

La cérémonie d'assermentation des nouveaux ministres a eu lieu virtuellement, en compagnie du premier ministre et de la gouverneure générale, Julie Payette.

M. Bains a indiqué dans un message publié sur Facebook qu'il entendait consacrer plus de temps à sa famille.

Mes deux filles, qui sont en 5e et 8e année (l'équivalent de la deuxième secondaire, au Québec), ont davantage eu besoin de moi durant la dernière année, et j'ai moi aussi eu besoin d'elles. Il est temps que je fasse passer ma famille en premier et je ne pourrais en être plus heureux , a-t-il déclaré.

Pour sa part, enfin, Jim Carr, député de Winnipeg South Centre et ancien ministre des Ressources naturelles et de la Diversification du commerce international entre 2018 et 2019, devient ministre sans portefeuille et conserve son rôle de représentant spécial pour les Prairies.

Des défis importants

Ce remaniement ministériel survient dans un contexte où les trois ministres nouvellement nommés ont déjà du pain sur la planche.

Aux Affaires étrangères, M. Garneau devra notamment garder un oeil sur le climat politique plus que tendu aux États-Unis, à quelques jours du début de l'administration Biden. Il lui faudra aussi gérer le dossier particulièrement délicat des deux ressortissants canadiens emprisonnés en Chine, Michael Spavor et Michael Kovrig, dans la foulée de l'arrestation de la dirigeante du géant Huawei, Meng Wanzhou, à la demande de Washington.

Mardi, d'ailleurs, François-Phillipe Champagne, alors toujours ministre des Affaires étrangères, a indiqué que le Canada se rangeait aux côtés du Royaume-Uni pour imposer de nouvelles mesures visant à contrer les violations des droits de la personne dans la région autonome du Xinjiang, en Chine, où les Ouïghours sont victimes de surveillance répressive, de détentions arbitraires massives et de tortures et de mauvais traitements , notamment.

Les chaînes d'approvisionnement sont ainsi ciblées par le Canada et les autres pays, certaines marques employant des sous-traitants qui exploitent des usines où des Ouïghours effectueraient du travail forcé.

Nul doute que cette question sera elle aussi à l'ordre du jour pour le ministre Garneau.

Aux Transports, M. Alghabra pourrait avoir à superviser d'importants projets visant à relancer l'économie au sortir de la pandémie de COVID-19. Il devra aussi décider si Ottawa accorde, ou non, une aide financière à l'industrie du transport aérien, dont les revenus ont été torpillés par les impacts de la crise sanitaire. Il aura également à se prononcer sur la tentative d'achat de Transat AT par Air Canada.

Enfin, son ministère aura à trancher quant au moment de la reprise des vols commerciaux du 737 MAX de Boeing, si reprise il y a.

À l'Innovation, aux Sciences et à l'Industrie, M. Champagne s'appuiera sur sa vaste expérience des affaires dans les secteurs de l’énergie, du génie et de l’innovation pour favoriser notre relance économique à la suite de la pandémie mondiale de COVID-19 , a déclaré Justin Trudeau par voie de communiqué.