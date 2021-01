Doug Ford doit annoncer de nouvelles restrictions aujourd'hui

Le premier ministre Doug Ford a déjà prévenu que les projections étaient épeurantes.

Selon des sources de CBC, la modélisation anticipe d'ici le début février jusqu'à 6000 nouveaux cas de coronavirus par jour en Ontario et 1000 patients aux soins intensifs, si rien n'est fait.

Lundi, l'Ontario a franchi le seuil des 5000 morts depuis le début de la pandémie.

Le confinement imposé partout dans la province le 26 décembre a été levé dans le Nord de l'Ontario, mais il demeure en place dans le Sud de la province au moins jusqu'au 23 janvier. Ainsi, les restaurants et les commerces jugés non essentiels sont restreints aux livraisons et aux commandes à emporter.

La province a aussi fermé les écoles dans le Sud de l'Ontario jusqu'au 25 janvier.

Toutefois, nombre d'élus et d'experts réclament des mesures supplémentaires.

Le maire de Toronto, John Tory, dit qu'il faut fermer plus de commerces comme les banques et les grandes surfaces. Il appelle aussi les résidents à respecter les consignes de la santé publique comme au printemps.

Pas de couvre-feu

Selon plusieurs sources de Radio-Canada, le comité d'experts qui conseillent le gouvernement Ford ne lui recommande pas d'emboîter le pas au Québec qui a imposé un couvre-feu de 20 h à 5 h.

La médecin-hygiéniste adjointe de l'Ontario, la Dre Barbara Yaffe, a aussi indiqué, lundi, que le gouvernement avait écarté l'option d'un couvre-feu à sa connaissance.

Les experts conseillant la province auraient plutôt fait ces cinq recommandations :

Limiter les rassemblements sociaux à 5 personnes à l'extérieur, comparativement à 10 actuellement

Écourter les heures d'ouverture des commerces essentiels comme les épiceries

Limiter les chantiers de construction, mais tout en permettant les projets jugés essentiels, comme les infrastructures de soins de santé

Restreindre le travail présentiel : aucun employé ne pourrait être admis dans les bureaux à moins qu'il ne soit jugé essentiel

Déclarer un autre état d'urgence sanitaire

Le Cabinet devait débattre de ces recommandations, lundi.