Les deux doses d'un vaccin devraient être administrées à six semaines d'intervalle

Les deuxièmes doses de vaccin contre la COVID-19 de Pfizer/BioNTech et Moderna devraient préférablement être administrées au maximum six semaines suivant la première, a conclu le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

C’est ce qu’a révélé la présidente de ce comité fédéral, la Dre Caroline Quach, lors d’une entrevue accordée mardi à l’émission Tout un matin, quelques heures avant la publication des recommandations du comité.

Cette décision pourrait forcer Québec et d’autres provinces à reconsidérer les approches adoptées jusqu’ici dans le cadre de leur campagne de vaccination.

Officiellement, Pfizer/BioNTech recommande d’inoculer les gens avec deux doses données à trois semaines d’intervalle, tandis que Moderna suggère d’espacer les doses de quatre semaines.

Ce que le comité fédéral a recommandé, c’est […] d’utiliser idéalement les doses selon les recommandations du manufacturier, mais de permettre quand même un report de la deuxième dose avec une utilisation de préférence dans les six semaines , a expliqué la Dre Quach.

La décision a été prise compte tenu des données qu’on a – c’est-à-dire qu’après une première dose, on a déjà une efficacité de 92 % sur une courte période de temps – et compte tenu aussi du contexte épidémiologique dans plusieurs provinces , a-t-elle expliqué.

[On recommande] de préférence six semaines, parce que, quand on regarde les études de Pfizer et de Moderna, les participants ont reçu leur deuxième dose entre 21 et 42 jours, donc six semaines après leur première dose. Donc on a quand même certaines évidences scientifiques que 42 jours, ça va quand même. Dre Caroline Quach, Comité consultatif national de l’immunisation

La microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine a cependant convenu que l’idéal serait de suivre les recommandations des fabricants. Si on avait toutes les doses qu’on voulait, on ferait le protocole selon le trois, quatre semaines établi selon le protocole d'étude de base , a-t-elle déclaré.

La Dre Quach n’a par ailleurs pas complètement fermé la porte à ce qu’une seconde dose des deux seuls vaccins approuvés jusqu’ici par Santé Canada soit administrée plus de six semaines après la première, en raison des circonstances.

Une deuxième dose pourrait être donnée à trois, quatre, cinq six [semaines] et, selon les arrivages et certaines considérations épidémiologiques, pourrait même être reportée à un peu plus loin , a-t-elle laissé tomber.

Ailleurs dans le monde, l’OMS [Organisation mondiale de la santé] a fait une recommandation pour une utilisation dans les six semaines et le comité du Royaume-Uni a fait une recommandation pour une utilisation entre 3 et 12 semaines pour la deuxième dose, sachant qu’on va probablement sauver plus de vie et avoir beaucoup plus de gains en santé si on est capable de vacciner le plus grand nombre de gens à haut risque possible avec une première dose rapidement.

Quand on regarde les principes d’immunologie et de vaccinologie de base, on sait que chez l’adulte, la première dose est utile pour un maximum d’effet immédiat, et la deuxième dose est nécessaire pour la durée de protection dans le temps. On a des évidence avec d’autres types de vaccins; on espère que les vaccins à ARN messager vont agir de la même façon. Dre Caroline Quach, Comité consultatif national de l’immunisation

La recommandation du CCNI est dévoilée quelques heures à peine après que Québec eut fait savoir qu'il évalue toujours l'opportunité de conserver ou non la moitié des doses des vaccins pour administrer la deuxième dose dans les temps prescrits par Pfizer-BioNTech et Moderna.

Des discussions se tiennent présentement entre Québec, le Comité consultatif national de l'immunisation et les fabricants pour déterminer s’il serait préférable de revenir à la stratégie initiale ou de poursuivre en fonction du plan actuel, a-t-on indiqué.

À l'heure actuelle, Québec repousse l’injection des deuxièmes doses aux clientèles des deux premiers groupes prioritaires de plusieurs semaines. Elle est maintenant prévue pour la mi-mars. Il s'agit d'un intervalle pouvant aller jusqu'à trois mois dans certains cas.

La semaine dernière, la Dre Supriya Sharma, conseillère médicale principale de Santé Canada, a mis en doute la stratégie adoptée par Québec, qui a choisi d’inoculer une première dose de vaccin au plus grand nombre de personnes possible auprès des groupes prioritaires.

La ministre fédérale de l’Approvisionnement, Anita Anand, a pour sa part laissé entendre que la stratégie de Québec pourrait compromettre ses efforts visant à obtenir plus de doses de ces vaccins auprès des fabricants.