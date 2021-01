Des champignons hallucinogènes pour faciliter le processus de fin de vie

Santé Canada a commencé l'année dernière à autoriser les patients en soins palliatifs à prendre des champignons magiques pour soulager la détresse de fin de vie.

Tony White, la quarantaine, originaire d’Airdrie en Alberta, était aux prises avec des crises d’anxiété et un état dépressif depuis qu’il savait que son cancer était en phase terminale.

Sa partenaire, Rebecca Crewe, dit qu'il a été difficile de voir Tony White perdre sa joie de vivre.

Tony White a pris des champignons pour la première fois le 1er janvier. Il se souvient s’être senti en paix .

L'expérience a été incroyable. Je ne pouvais rien demander de plus.

Le couple explique qu'après que Tony White a pris de la psilocybine, sous la supervision d'un psychiatre, son regard, son comportement et même son langage corporel ont changé.

Il rit. Il sourit. Il a le sens de l'humour, il est à nouveau affectueux , s’exclame Rebecca Crewe. Ça a changé sa vie .

Elle explique que c'est une si bonne expérience pour eux qu’ils ont voulu partager leur histoire avec d'autres.

J'ai vu tellement de changements physiques, spirituels et émotionnels. Cela a été vraiment inspirant et incroyable [...] Cela nous rend encore plus passionnés à l'idée de transmettre cette expérience à d'autres patients qui sont dans la situation de Tony.

Rebecca Crewe, compagne de Tony White