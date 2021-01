Une saisie de plus d'un kilo de méthamphétamine à l'Île-du-Prince-Édouard

La police a saisi dimanche plus d'un kilogramme de méthamphétamine lors d'un contrôle routier ciblé à Borden-Carleton, à l'Île-du-Prince-Édouard.

Les agents ont saisi une demi-livre de méthamphétamine en cristaux, deux livres de méthamphétamine en comprimés, une once de cocaïne, 4,5 onces de résine de cannabis, et plus de 2500 $ en argent comptant.

Un homme de 39 ans de Summerside, Ryan Gallant, a été arrêté et notamment accusé de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et de manquement aux conditions de probation.

Ryan Gallant est actuellement en probation pour une condamnation antérieure de possession de méthamphétamine dans le but d'en faire le trafic.

Un deuxième homme de 38 ans de Summerside a aussi été arrêté et remis en liberté.

L'opération de dimanche a été réalisée par le Groupe antidrogue interpolices du District de Prince, qui comprend des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des services de police de Summerside et de Kensington.