Un nouveau masque médical conçu par un Acadien pourrait être distribué en Atlantique

Un médecin originaire de Saint-Louis-de-Kent au Nouveau-Brunswick a participé à l’invention d’un masque médical stérilisable et réutilisable encore plus efficace pour les travailleurs de la santé que le masque N95.

Le masque N99 Dorma bloque jusqu’à 99,9 % des particules, soit plus que le masque N95, qui en bloque de 95 % à 97 %. Il peut aussi être désinfecté et porté au moins 30 fois avant d'être recyclé.

Un problème de certification empêchait sa distribution au Québec, mais la province a finalement accordé une exemption, lundi, pour permettre son utilisation.

Le Dr René Caissie, un spécialiste en chirurgie buccale et maxillofaciale originaire de Saint-Louis-de-Kent, a participé à l’élaboration du nouveau masque. Ce dernier, dit-il, a déjà été distribué à plusieurs hôpitaux au Québec et en Ontario. Des démarches sont en cours pour le distribuer dans les autres provinces.

On espère avoir des nouvelles du Nouveau-Brunswick. On aimerait bien ça, exporter chez vous, chez nous dans le fond. Pour les autres provinces, on a commencé avec l’Ontario , indique le Dr Caissie.

Le Dr René Caissie espère que le nouveau masque médical N99 Dorma sera bientôt distribué à l'échelle canadienne et américaine. Photo : Radio-Canada / FaceTime

Quant à exporter aux États-Unis, il faut attendre que l’appareil reçoive une certification de l’Institut national de la santé des États-Unis (National Institute for Occupational Safety and Health).

Pour les autres pays, comme les États-Unis, il faut attendre l’approbation de NIOSHNational Institute for Occupational Safety and Health . On a [fait une demande]. On attend l'approbation, qui devrait prendre à peu près trois mois encore. Aussi tôt que c’est fait, on espère commencer à exporter aux États-Unis , explique René Caissie.

Le Dr René Caissie a aussi participé à la conception d’une blouse de protection personnelle. Photo : Radio-Canada

Le médecin acadien a aussi participé à la conception d’une blouse de protection personnelle qui recouvre entièrement la tête comme une cagoule.

J’ai fait partie de l’équipe de conception. Ensuite, on a rendu le design de la cagoule ouvert à tous ceux qui voulaient la produire. Elle a été approuvée par Santé Canada. Ensuite, c’est CCM qui a continué de faire la vente de la cagoule. Je ne suis plus impliqué là-dedans , ajoute le Dr Caissie.

Avec les renseignements de Karine Godin