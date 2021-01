L’avenir politique de Gilles Lehouillier est lié au 3e lien

En réflexion sur son avenir politique, le maire admet qu'il se voit mal quitter son siège dans l'état actuel du dossier.

M. Labeaume parle de son tramway, moi je parle du tunnel Québec-Lévis , a souligné le maire en marge de la première séance du conseil municipal de la Ville de Lévis en 2021.

Le maire aimerait que le tracé, les coûts et l'échéancier du tunnel soient annoncés avant de quitter son siège.

En novembre, Gilles Lehouillier avait mentionné vouloir prendre le temps des Fêtes pour réfléchir si oui ou non il posait sa candidature lors des prochaines élections municipales.

Mon cœur balance , lance le maire qui dit avoir besoin de plus de temps pour réfléchir. L’homme de 67 ans veut analyser davantage les impacts que pourrait avoir un nouveau mandat de 4 ans sur sa santé et sa vie personnelle.

M. Lehouillier affirme s’entrainer régulièrement et fait un tour de roue de son bilan de santé.

C'est un engagement pour 4 ans. C'est important. La journée où je vais dire : ‘’oui, je m'engage‘’, ça veut dire que j'y vais pour 4 ans et que tous mes tests sont positifs , mentionne le maire.

Quand je pense aux projets de notre ville qu’on veut mettre de l'avant, c'est sûr que je me dis : ''wow j'y retourne''. Mais, il faut regarder aussi tous les aspects personnels et c'est là-dessus que je me concentre actuellement.

Gilles Lehouillier, maire de Lévis