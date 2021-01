Des entreprises de Moncton souffrent encore du manque d’achalandage lié au télétravail

Ils sont normalement plus de 20 000, mais depuis le début de la pandémie seulement 7000 personnes se rendent travailler quotidiennement au centre-ville de Moncton.

De plus, les citoyens sont moins nombreux à venir faire leurs achats ou manger dans les restaurants de ce secteur.

On a certainement vu une baisse également , confirme la directrice des communications de la Ville de Moncton, Isabelle LeBlanc. Les gens hésitent un peu plus à venir au centre-ville.

Isabelle LeBlanc indique que la municipalité a travaillé de concert avec la Chambre de commerce pour le Grand Moncton et l’organisme Downtown Moncton Centre-ville pour produire deux campagnes publiques faisant la promotion de l’achat local.

Isabelle LeBlanc, la directrice des communications de la Ville de Moncton. Photo : Radio-Canada

Ça a été très réussi , affirme-t-elle. Le rôle de la municipalité dans tout cela est d’appuyer ces deux campagnes-là dans leurs efforts, que ce soit de partager, de promouvoir, d’en parler ou d’inciter les gens soit à acheter local ou se servir des cartes cadeaux pour tenter de générer un peu plus d’intérêt ou d’achalandage.

Isabelle LeBlanc admet que le passage en phase orange de la région freine leurs efforts.

Deux tiers d’employés manquants

Selon une enquête menée par le Groupe de travail sur la relance économique du Sud-Est, les deux tiers des entreprises interrogées ont une partie ou la totalité de leurs employés travaillant à domicile.

Des commerces de proximité au centre-ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 24 septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Le directeur général de l'hôtel Delta Beauséjour de Moncton, Raymond Roberge, peut témoigner de ce constat : il a observé des pertes de près de 90 % de revenus pour son établissement.

Notre café, qui est sur le pouce et qui d’habitude servirait entre 250 à 350 personnes par jour, est fermé , donne-t-il en exemple.

L'enquête démontre aussi que toutes les entreprises qui ont des employés en télétravail envisagent d'adopter un modèle hybride dans lequel les employés continueront de partager leur temps entre la maison et le bureau.

Pour Anne Poirier Basque, directrice générale de Downtown Moncton Centre-ville, il serait idéal que tous les employés reviennent.

On va continuer de mettre des pressions auprès de tous les gouvernements pour qu'ils envoient ou qu’ils ramènent leurs employés dans leur milieu de travail. Anne Poirier Basque, directrice générale de Downtown Moncton centre-ville

Parmi les raisons évoquées pour garder les employés à la maison, plusieurs entreprises ont cité la difficulté à suivre des directives de santé publique au bureau, le fait que le personnel aime le travail à distance et reste aussi productif, et que certaines décisions de retour au travail de l'entreprise sont dictées par les sièges sociaux dans les grandes villes où la COVID-19 est plus répandue.

L’exception à la règle

Bien que plusieurs entrepreneurs souffrent des répercussions de la COVID-19, d’autres font exception à la règle et réussissent à trouver une formule gagnante malgré la pandémie.

C’est le cas de Caroline Roy, la propriétaire de Yuzu Sushi de Bathurst, ouvert depuis 2015.

Cette entrepreneuse a ouvert lundi un restaurant de la franchise au centre-ville de Moncton. Je suis tombé sur le local parfait, alors on a décidé d’ouvrir malgré la pandémie , dit-elle.

Yuzu Sushi, un nouveau restaurant ouvert depuis le 11 janvier 2021 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Mme Roy a déjà obtenu d’assez bons résultats grâce à sa formule de repas à emporter.

C’est sûr qu’on a vécu des incertitudes […] je pense que pour nous, ça a été un peu plus de peur que de mal, on a quand même maintenu nos belles ventes , affirme Caroline Roy.

Si la salle à manger de son établissement à Moncton n’est pas ouverte pour le moment, elle le sera éventuellement.

On a bien hâte d’accueillir nos clients et de découvrir la région du Grand Moncton , dit-elle confiante.

D’après le reportage d’Isabelle Arseneau