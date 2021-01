À quoi ressemblait le premier gouvernement du Manitoba?

La fondation de la province entraîne la mise en place de ses institutions démocratiques. Patrick Noël rappelle ainsi que la toute première législature comptait 24 députés, 12 anglophones et 12 francophones.

Il y avait aussi deux chambres : une chambre basse composée d'élus et une chambre haute formée de membres nommés par le lieutenant-gouverneur.

Le lieutenant-gouverneur était le véritable chef du gouvernement dans cette législature qui n'était pas encore organisée en fonction de l'allégeance des députés à un parti politique, explique Patrick Noël. Le rôle de premier ministre n’était donc pas assuré par le chef du parti ayant fait élire le plus de députés, comme c’est le cas de nos jours.

Par ailleurs, cette première assemblée n’a pas siégé dans l’édifice actuel du gouvernement, mais dans la maison Bannatyne, située dans le quartier de la Bourse.

Les députés se sont déplacés vers le Palais législatif quand sa construction a été terminée.

Ce qui occupait les élus de l’époque : les enjeux entourant la superficie de la province, beaucoup plus petite au moment de son entrée dans la Confédération canadienne, et dont on souhaitait l’expansion. Les droits des francophones et la question de leurs écoles n’ont pas, non plus, mis de temps à devenir un sujet de discussion.

Patrick Noël rappelle que le député de Saint-Boniface Est, Marc-Amable Girard, a été une figure prédominante de cette époque. Puisque c’est à lui qu’on a demandé de former le premier gouvernement, Marc-Amable Girard est en quelque sorte le premier premier ministre de la province, indique l'historien.