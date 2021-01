La plupart des bibliothèques de la région prêtes à accueillir les étudiants

Les bibliothèques municipales de la région ouvriront bientôt leurs portes aux élèves et aux étudiants. Sur réservation, il sera possible de profiter d'un espace de travail et d’avoir accès à de l’équipement et à Internet. À Saguenay, il y aura une quinzaine de places disponibles.

La présidente de l'Association des bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Émilie Guertin, explique que des éclaircissements ont dû être demandés au gouvernement, qui avait annoncé l’ouverture des bibliothèques pour étudier ou faire des travaux scolaires.

Ce que les gouvernements nous ont dit c’est attachez-vous à cette annonce parce qu’on souhaite que les bibliothèques soient un partenaire du milieu de l’éducation pour permettre à tous les étudiants qui sont un peu parfois déboussolés par tous ces changements-là et qui manquent de ressources. Mais ça ne va pas plus loin , a expliqué la responsable.

Émilie Guertin rappelle que les télétravailleurs ne sont pas admis dans les bibliothèques publiques et qu’il n’est pas possible de s’y rendre, non plus, pour fureter dans les rayons et emprunter des livres. Pour avoir accès à des volumes, il est nécessaire de consulter les répertoires en ligne.

Saguenay

À Saguenay, une quinzaine de places seront disponibles dès mardi matin.

À la bibliothèque de l’arrondissement de Chicoutimi, quatre places seront disponibles. Il y en aura trois à La Baie et trois à Arvida. La succursale de Jonquière mettra cinq emplacements à la disposition d’élèves du primaire et une place sera disponible pour un élève du secondaire ou un étudiant du post-secondaire.

Le but, c’est vraiment juste d’offrir un espace pour que des élèves du primaire, des étudiants du secondaire ou post-secondaire pour faire des travaux scolaires. Il y a des tables pour vous asseoir. Si vous avez besoin d'un ordinateur portable et d’écouteurs, on va pouvoir vous en prêter. Ils seront évidemment désinfectés entre chaque utilisation. Quand je parle d’écouteurs, c’est parce qu’il sera permis d’utiliser des applications de vidéoconférence pour faire des travaux d’équipe avec des partenaires qui sont situés à distance , a pour sa part expliqué le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

À Dolbeau-Mistassini, la municipalité offre depuis ce matin un poste informatique dans chacune de ses deux succursales.

Deux espaces seront aussi disponibles pour des étudiants qui auront déjà un ordinateur et qui voudraient avoir accès à Internet gratuitement. Comme l'explique le maire, Pascal Cloutier, les personnes intéressées doivent toutefois réserver à l'avance.

Ça prend une preuve de fréquentation scolaire. On parle de réservations pour des blocs d’une heure. Il va y avoir un registre. On sait qui va rentrer et sortir , a expliqué le maire. Il assure que les lieux seront désinfectés chaque fois que des jeunes quitteront.

Alma décidera au cours des prochains jours comment elle souhaite procéder pour accueillir les élèves et les étudiants.

D'après les informations de Claude Bouchard