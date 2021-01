Les rares avis écrits du Dr Arruda resteront secrets

Le directeur national de la santé publique s'était pourtant montré ouvert à l'idée de rendre publics ces écrits. Je pense que le gouvernement n'a pas de problème. On n'a rien à cacher à la population par rapport à ça, en toute transparence , avait déclaré le Dr Arruda, le 29 septembre.

La veille, une partie du Québec entrait en zone rouge et de nombreux commerces et lieux publics fermaient pour « 28 jours » qui s'étirent encore aujourd'hui.

Horacio Arruda avait alors expliqué avoir produit durant la fin de semaine précédente des tableaux avec différentes hypothèses et des textes écrits dans un courriel en termes de principe directeur .

Puisque ces documents existaient, nous y avons demandé accès en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics.

Les documents [...] visés par votre demande ne sont pas accessibles , écrit le Conseil exécutif, le ministère du premier ministre, qui était le destinataire des courriels du Dr Arruda.

Le MCE invoque notamment l'article 34 de la Loi qui permet à un cabinet de refuser l'accès à un document qu'il détient « à moins » qu'il « ne le juge opportun », ce qui n'a pas été le cas.

Par ailleurs, le ministère du premier ministre ajoute comme motif de refus qu'il ne peut transmettre ces documents puisqu’ils sont formés en substance de renseignements confidentiels en vertu de l'article 14.

Puisque Horacio Arruda est sous-ministre adjoint en plus d'être directeur national de la santé publique, nous nous sommes aussi adressés à l'organisme émetteur des courriels : le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Nouveau refus.

Selon le MSSS, les documents ne seraient pas admissibles à la demande puisqu’il s’agit d’ébauches , en vertu de l'article 9.

Par ailleurs, le ministère invoque l’article 37 de la Loi. Ce dernier stipule qu'il peut refuser de communiquer un avis fait depuis moins de dix ans par un membre de son personnel dans l’exercice de ses fonctions.

Depuis le printemps, les partis d'opposition demandent en vain la publication des avis sur lesquels reposent les décisions prises par le gouvernement.

« Je ne peux pas déposer » de documents, avait répondu François Legault, à l'Assemblée nationale, le 8 octobre. La majorité des recommandations du Dr Arruda sont faites oralement.

Ce sont des discussions. Ça a lieu rapidement et on écoute les recommandations. On en débat, on en discute. Mais, jusqu'à présent, on a réussi à s'entendre sur les mesures.

François Legault, premier ministre du Québec, le 7 octobre