La cause de Sylvain Proulx reportée, car il est à l'extérieur du pays

La cause de Sylvain Proulx, accusé d'avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles au premier ministre du Québec, François Legault, a été remise au 29 mars.

Son avocat, Me François Castonguay, a demandé un deuxième report lundi matin au palais de justice de Roberval, car son client se trouve actuellement à l'extérieur du pays.

Lorsque les policiers ont rencontré M. Proulx, l'obligation de demeurer au pays ne figurait pas dans sa promesse de comparaître. Le prévenu devait toutefois s'engager à ne pas changer d'adresse, ne pas détenir d'arme à feu et ne pas entrer en contact avec François Legault.

Selon la procureure de la Couronne pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Geneviève Côté, l'accusé choisira le 29 mars prochain de reconnaître les accusations et plaider coupable ou de plutôt fixer une date de procès. L'avocat de la défense mentionne que l'accusé se dirige vraisemblablement vers la seconde option.

Ce ne sont pas les procureurs de Roberval qui gèrent le dossier, mais ceux du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales à Montréal. La preuve m'a été acheminée par la poste. Nous savons où nous nous en allons. Il y a eu des discussions avec le ministère public pour peut-être trouver un terrain d'entente pour peut-être éviter un procès. À ce stade-ci, ça n'a pas encore été possible, mais nous continuons les discussions. Donc, je vous dirais que l'on se dirige vraiment pour fixer une date d'audition , admet Me Castonguay.

Un deuxième report

Le 9 novembre dernier, un premier report avait été accordé pour permettre à la défense de prendre connaissance de la preuve.

Me Côté ajoute que la défense ne pourra pas contester les délais pour la suite du dossier.

Si plus tard, il y a une contestation des délais, cela ne pourra pas être imputé à la Couronne, car c'est à la demande de la défense que le dossier a été reporté , précise-t-elle.

Rappelons que les faits se seraient produits le 5 septembre dernier. Après avoir entendu une entrevue de François Legault à la radio, Sylvain Proulx, un homme de 65 ans de Ripon, en Outaouais, aurait écrit des propos menaçants sur Facebook à partir de Chambord.