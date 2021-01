Une éclosion de COVID-19 au Centre d’hébergement Cooke de Trois-Rivières

Vendredi, un résident et deux membres du personnel ont reçu un résultat positif à la suite d’un dépistage.

Une campagne de dépistage massif a été menée auprès de tous les résidents et du personnel de l’établissement pendant le week-end.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ( CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ) indique que des analyses sont en cours pour déterminer l’origine de l’éclosion.

La visite à l’urgence d’un résident du centre d’hébergement pourrait en être la source.

Cette éclosion suscite l’inquiétude chez les proches de résidents, qui sont nombreux à s’être déplacés, lundi, pour s’enquérir de l’état de santé d’un parent.

On retient vraiment notre souffle , a déclaré Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec . Il y a toujours une crainte de revivre de tragiques événements, mais on essaie de rester confiants.

Pascal Bastarache cite l’exemple du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Saint-Maurice à Shawinigan, où des cas de COVID-19 ont été recensés, mais où la propagation a été endiguée.

Au Centre d’hébergement Cooke, les employés croisés en chemin vers leur travail semblaient garder le moral.

On a notre travail à faire, il faut le faire. On est là pour aider les gens, donc il faut se mettre une barrière , a illustré un employé du centre de réadaptation voisin.

Avec les informations d’Amélie Desmarais