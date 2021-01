COVID-19 : 48 000 Canadiens appelés à participer à une étude sur les anticorps

Ce qu’ils devront faire? Se piquer le doigt pour recueillir un échantillon sanguin.

Depuis novembre dernier, le Groupe de travail et Statistique Canada invitent les Canadiens à produire un échantillon sanguin et à l'envoyer au Laboratoire national de microbiologie situé à Winnipeg. Le Groupe de travail se donne ainsi jusqu’au mois de mars pour tester 48 000 Canadiens, dont 3634 Manitobains, afin de savoir s’ils ont développé des anticorps au nouveau coronavirus responsable de la COVID-19, le SARS-CoV-2.

La coprésidente du groupe de travail, Dre Catherine Hankins, explique que le test permet de savoir si une personne a eu la COVID-19 même si elle n’a ressenti aucun symptôme, et de savoir qui est immunisé.

Nous ne disposons pas d’études qui soient vraiment représentatives de la situation dans l’ensemble du pays et cette étude nous fournira donc un cadre pour estimer l’état de la situation d’un bout à l'autre du Canada , explique la Dre Hankins.

Les résultats pourront appuyer la production de lignes directrices en santé publique plus efficaces, dit-elle. Il pourrait y avoir des surprises, comme des taux plus élevés que prévus dans certaines régions. Cela peut permettre, par la suite, de donner des informations de santé publique plus précises et adaptées dans certains endroits.

Le laboratoire national de microbiologie situé à Winnipeg est à la fine pointe en ce qui concerne la lutte contre les maladies virales. Photo : Radio-Canada

Les trousses que les Canadiens recevront par la poste comprennent tout ce dont ils ont besoin pour participer : des instructions permettant de déterminer qui, dans un ménage, devrait faire le test, ainsi que des gants, des tampons d’alcool stériles, un pique-doigt et une enveloppe de retour.

Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 espère qu’au moins 45 % des gens sollicités accepteront de participer à l’étude, pour que les résultats soient exploitables scientifiquement.

Les participants recevront par la suite une lettre leur disant s’ils ont développé ou non des anticorps contre le coronavirus.

L’étude ne permettra cependant pas de joindre toutes les catégories de la population, mentionne la Dre Hankins. Elle n’inclut pas les personnes qui vivent dans les communautés des Premières Nations ou sur les terres de la Couronne, ou celles qui vivent dans une institution, qui sont membres à temps plein des Forces armées canadiennes, qui habitent dans certaines régions éloignées ou qui sont des enfants vivant en famille d’accueil.

Cependant, précise-t-elle, d’autres études sont menées avec des organismes autochtones et des communautés pour obtenir des estimations auprès des populations vivant dans les réserves.

Avec des informations de CBC