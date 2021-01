Une première journée du chandail noir le 15 janvier

Les organisateurs de la Coalition anti-racisme de Vancouver (ARC) ont choisi la date du 15 janvier pour lancer leur initiative puisqu'il s'agit du jour de la naissance de Martin Luther King. Une date lourde de symbole dans la lutte des droits civiques des noirs, aux États-Unis, et partout dans le monde.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant le Musée des Beaux-Arts à Vancouver le 31 mai pour dénoncer la brutalité policière et le racisme. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

Comme la journée du chandail rose qui a pour vocation d’inviter à la discussion sur l’intimidation, la journée du chandail noir, elle, veut ouvrir le dialogue sur le racisme sous toute ses formes et les droits civiques des personnes issues de la diversité.

L'entraîneur de soccer Rem Dinga, lui-même victime de racisme par le passé s’est engagé dans le mouvement dès qu'il en a entendu parler.

Il estime que les jeunes sont la clé pour vaincre les comportements racistes. Grâce aux enfants, on va essayer aussi de pouvoir remonter pour avoir une discussion ouverte dans les familles. dit-il.

Rem Dinga croit que les jeunes sont prioritaires pour éliminer le racisme. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Quand on voit des enfants qui ont des propos racistes envers d'autres enfants, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut éduquer, je ne pense pas qu'il faut sanctionner. Rem Dinga, entraîneur de soccer

Blandine Masudi, habite à Vancouver depuis plus de 20 ans, elle a vécu différentes formes de racisme dans sa vie et bien qu'elle prépare déjà ses enfants à d'éventuelles injustices liées à leur couleur de peau, elle espérait malgré tout que ce serait different pour eux.

Mais quand elle voit que certains enfants ne veulent pas jouer avec sa fille Azaniah sous prétexte qu'elle est noire, elle se rend tristement compte que la société dans laquelle nous vivons a besoin de mouvement comme la journée du chandail noir.

Elle se réjouit que cette initiative ait pour but d'encourager le dialogue sur le racisme, non seulement envers les personnes noires mais pour toutes les personnes issues de la diversité.

Blandine Masudi et ses deux enfants Khalfani et Azaniah Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Les Autochtones avaient leur propre bataille et nous on pensait qu'on avait notre propre bataille mais en fait c'est la même guerre, on combat tous le racisme. Blandine Masudi, mère de deux enfants

La présidente de ARC, Kamika Williams espère que le mouvement du chandail noir prendra de l'ampleur comme ça a été le cas pour celles des chandails roses et oranges. Elle souhaite voir les écoles publiques de la Colombie-Britannique, puis de tout le pays, adopter l'initiative, avec l'espoir que les enfants amènent le débat à la maison.

Kamika Williams, présidente de la Coalition anti-racisme de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Beaucoup de gens pensent que le racisme n'existe plus vraiment, malheureusement il est toujours très présent au Canada. C'est pourquoi il est si important de garder cette discussion ouverte et de continuer à le combattre. Et ça prendra beaucoup de travail. Kamika Williams, présidente de la Coalition anti-racisme de Vancouver

Beaucoup d'organismes, d'associations et d'entreprises soutiennent l'événement, les écoles du Conseil scolaire francophone sont également encouragées à y participer et comme dit son directeur-général, Michel St-Amant On donne un go à nos direction d'aller de l'avant, oui .

La Coalition anti-racisme (ARC  (Nouvelle fenêtre) ) est une jeune organisation née à Vancouver en juin 2020 inspirée du mouvement Black Lives Matter. Leurs objectifs sont, en autre, de créer une zone de confiance pour que les personnes de couleurs et d’origines autochtones puissent se rassembler et se sentir soutenus et d'amener plus d'histoire des peuples autochtones et noirs dans les programmes scolaires.

ARC milite aussi pour éduquer et créer des ateliers pour les personnes qui ne sont pas issues de la diversité.

Avec les informations de Julie Landry