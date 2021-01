Rentrée sans difficulté pour les élèves du CEF, malgré la pandémie

Le directeur général du CEFConseil des écoles fransaskoises , Ronald Ajavon, affirme que tout s'est bien passé pour ce retour en classe après les congés de fin d’année. Toutes les équipes du CEF continuent de travailler avec les élèves, explique M. Ajavon. Nous suivons de près la situation.

Les professeurs vont bien, les élèves aussi. Ronald Ajavon, directeur général du Conseil des écoles fransaskoises.

Au mois de décembre, 4 cas de COVID-19 avaient été recensés dans les écoles du CEFConseil des écoles fransaskoises de Saskatoon, Regina et Prince Albert, forçant l’organisme à offrir ses cours en ligne. Les élèves ont repris le chemin des classes le 5 janvier dernier, excepté à Prince Albert où les écoliers continuent de recevoir leur enseignement à distance jusqu’au 18 janvier, date de leur retour à l’école Valois.

Les mesures de sécurité et d'hygiène demeurent, affirme le directeur général du CEF. C’est sûr qu’il y aura des cas de COVID-19, il va y en avoir d’autres. Nous sommes prêts à cette éventualité.

Ronald Ajavon rappelle que les écoles continuent de proposer quelques activités. La programmation se poursuit, il y a encore des activités de plein air, mais cela varie d’une école à l’autre.

Des parents confiants

Chez les Fransaskois qui envoient leurs enfants dans une école du CEFConseil des écoles fransaskoises , la confiance est de mise.

Tout s'est très bien passé , soutient Walter Chizzini, père de 3 enfants qui fréquentent l’école Boréale de Ponteix.

Nous n’avons pas de soucis de COVID au village, donc l’école est ouverte et fonctionnelle, poursuit le père de famille. Évidemment, nous respectons les mesures de sécurité et beaucoup d’activités sont suspendues.

Walter Chizzini dit que ses enfants sont pressés de voir la situation revenir à la normale. Photo : Patricia Acquah

Les enfants de Walter Chizzini continuent de pratiquer leurs activités. Ma petite a encore ses classes de danses régulières, ils sont 6 dans une salle avec beaucoup d’espace, explique M. Chizzini. Mon moyen est en train d'organiser ses cours de danse moderne et le plus grand a renoncé à sortir avec ses amis le soir.

Jenny Côté, mère de deux élèves de l’école Monseigneur de Laval à Regina, affirme avoir confiance dans la gestion du CEFConseil des écoles fransaskoises . Ses enfants continuent de respecter les mesures d'hygiène à l’école. Les enfants s’adaptent très vite aux mesures, c'est comme une seconde nature pour eux.

Toutefois, ses enfants lui ont rapporté que plusieurs élèves étaient absents en classe la semaine de la rentrée, mais affirment ne pas connaître la raison.

Les deux parents n'ont pas constaté un alourdissement des mesures de sécurité et d'hygiène. On est toujours dans le port du masque et la désinfection des mains , conclut Walter Chizzini.

Avec les informations de Grégory Wilson et de Mercia Mooseely