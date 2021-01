« Nounou », l'hôtelier de Caraquet qui a marqué sa profession et sa communauté

Gérard Paulin, qui incarnait à lui seul une certaine image classique de l'hôtelier, est décédé samedi dernier à 77 ans à la suite d'une longue maladie.

Il était propriétaire de l'Hôtel Paulin, un établissement incontournable de l'hôtellerie et de la gastronomie ainsi qu'un joyau du patrimoine architectural acadien.

Gérard Paulin à ses chaudrons Photo : Roger F. Cormier

Nounou... c'est ma soeur Marcelle qui lui avait donné ce surnom parce qu'il était le dernier de la famille, notre petit bébé, notre petit Nounou , raconte l'une de ses cinq soeurs, Argentine Paulin. Le petit bébé a grandi et il a continué la tradition familiale d'hôtelier et d'aubergiste pendant presque 50 ans de sa vie. Il y a beaucoup d'histoire dans cette maison.

La réputation de cet établissement s'étend à l'extérieur de la région. Plusieurs artistes connus et vedettes de la chanson y ont séjourné, tout comme des sportifs réputés et des touristes d'un peu partout au pays, des États-Unis ou d'Europe.

Un hôtel qui bouge

Issu d'une famille d'hôteliers pendant trois générations, Gérard Paulin a donné un nouveau souffle à l'entreprise. Pour y parvenir, il a sollicité la complicité de son ami et cousin l'architecte montréalais Rodrigue Paulin.

L'Hôtel Paulin, à Caraquet Photo : Hôtel Paulin/Facebook

C'est un des premiers projets que j'ai réalisés , explique Rodrigue Paulin. Gérard voulait déménager l'hôtel et rénover les chambres. J'ai commencé à travailler à ce projet-là en mai 1974. L'hôtel a été déplacé d'environ 150 pieds du Boulevard St-Pierre. J'ai toujours porté un attachement à l'hôtel comme architecte et j'ai toujours maintenu mes liens particuliers avec mon cousin Gérard.

Discret et charmant

Même si on le disait discret, son visage était familier à Caraquet et il ne passait pas inaperçu avec sa grosse moustache caractéristique. Il ne cuisinait pas tout le temps. Très sportif, il a joué au hockey pendant longtemps. Et comme il aimait recevoir, au baseball, il était receveur. Il a joué dans une fanfare et il a fait partie de la chorale de l'église pendant plusieurs années.

Il a pris l'établissement en main après le décès de sa mère, en 1972. C'était sa destinée. Rodrigue Paulin, cousin et architecte

Il avait beaucoup d'amis et l'hôtel c'était sa vie , insiste sa soeur Argentine. Il était très discret surtout pour ses clients. Il était un peu timide avec le sourire. Mais c'était un hôte discret et charmant.

Un bon vivant

Rodrigue Paulin a un sourire dans la voix quand il parle de son cousin Nounou.

C'était un type extrêmement social et toujours positif. C'était un bon vivant. Rodrigue Paulin, cousin et architecte

Il se souvient notamment d'une soirée mémorable entre amis à l'hôtel durant des vacances de Noël alors que l'établissement n'était pas ouvert.

Gérard Paulin était «un bon vivant» Photo : Yvon Cormier

On avait fait un méchant party , se remémore-t-il. Gérard aimait ça fêter. Il aimait danser et il était aussi très bon danseur. Il avait beaucoup d'amis et il prenait une place importante dans la vie culturelle de Caraquet. Tout le monde le connaissait et l'aimait.

Outre ses soeurs, il laisse dans le deuil sa conjointe, Karen Mersereau, cheffe cuisinière et aussi propriétaire de l'hôtel, ainsi que son fils, Jules.