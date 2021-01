Sherbrooke en mesure d'accueillir des patients des régions débordées par la COVID-19

Selon les informations de Radio-Canada, huit malades ont été transférés lundi d'une autre région que l'Estrie vers l’un des deux hôpitaux de Sherbrooke.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a été désigné par le MSSSministère de la Santé et des Services Sociaux comme un centre pouvant accueillir des personnes atteintes de la maladie, qui se trouvent ailleurs au Québec. Les transferts sont gérés par le COOLSI, soit l'équipe de coordination des lits de soins intensifs du Québec.

« Tant et aussi longtemps qu’on peut aider à accueillir ces patients et aider à délester les autres hôpitaux qui sont plus surchargés, on va le faire », explique l’intensiviste Yannick Poulin. « On peut les accueillir, mais avec une certaine limite », nuance-t-il.

Depuis deux semaines, le réseau de la santé de l’Estrie est aussi sous grande pression. Lundi,il y avait 69 personnes hospitalisées sur une capacité de 74 lits attribués à la COVID-19.

« Mes collègues pneumologues commencent à en avoir pas mal depuis quelques semaines. On a quand même encore de la place », assure Yannick Poulin.

Malgré des statistiques à la hausse sur le territoire estrien, l’intensiviste fait confiance aux choix du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du gouvernement qui, dit-il, travaillent depuis des mois pour tenter d’augmenter la capacité d’hospitalisation.

On veut pouvoir les accueillir et ne pas avoir à faire de choix. Le nombre de patients augmente. Les places sont plus restreintes. On est en train d’essayer d’agrandir par en dedans. Dr Yannick Poulin, intensiviste au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

La deuxième vague fait mal

La majorité des décès et des hospitalisations liés à la COVID-19 en Estrie sont survenus lors de la deuxième vague de la pandémie.

« Ce qu’on a vécu lors de première vague, ce n’est rien à comparer à ce qu’on vit présentement. »

Par chance, le Québec semble jusqu’à présent être épargné par l’influenza. L'absence du virus rend le système plus flexible aux changements et à l'adaptation.

« C’est une grande chance qui peut nous permettre de faire notre travail et nous permettre d’accueillir ces patients [de la Montérégie]. Mais à un certain point, on a des limites qu’on va atteindre, et il va falloir voir où on va envoyer les patients », estime Yannick Poulin.

Les mesures sanitaires, ce n’est pas pour agacer les gens, c’est pour garder la capacité d’accueil et aux soins intensifs. Yannick Poulin, intensiviste au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Ailleurs au Québec, près de 60 % des lits standard et 30 % des lits de soins intensifs désignés pour les patients COVID-19 sont toujours occupés.