Danny Boyle réalisera une série sur les Sex Pistols

Le mythique groupe punk britannique Sex Pistols fera l'objet d’une série télévisée en six épisodes. Cette production sera réalisée par Danny Boyle, à qui l’on doit les films Trainspotting (Ferrovipathes au Québec) et Le pouilleux millionnaire (Slumdog Millionaire) pour lequel il a remporté un Oscar.

Le scénario de cette série, commandée par la chaîne américaine FX Networks, sera basé sur l’autobiographie Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, publiée en 2017 par Steve Jones, le guitariste du groupe.

Imaginer entrer avec fracas dans le monde de The Crown and Downton Abbey avec vos chums et hurler vos chansons et votre fureur à tout ce qu’il représente , a déclaré Danny Boyle.

C’est le point de détonation pour la culture de rue britannique, de jeunes gens ordinaires prennent le micro et déchargent leur colère. Tout le monde devait écouter et regarder et tout le monde les suivait ou avait peur d’eux.

C’est l’acteur Toby Wallace qui incarnera Steve Jones et l’acteur émergent Anson Boon, vu dans 1917, interprétera John Lydon, qui est devenu le chanteur du groupe en 1975 sous le nom de Johnny Rotten.

Maisie Williams, connue pour avoir joué Arya Stark dans Le trône de fer (Game of Thrones), fera également partie de la distribution.