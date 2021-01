Un retour à l'école entre hâte et craintes en Alberta

Les élèves étaient fébriles lundi matin alors qu'ils reprenaient le chemin de l’école pour la première fois depuis six semaines. Beaucoup n'avaient pas revu leurs camarades ou professeurs depuis un mois et demi.

Les dernières semaines ont été difficiles sur le moral de nombreux élèves albertains. J'ai l'impression que le sentiment général de ne pas être bien est presque répandu chez tous les adolescents de cette époque. Mais j'espère que le prochain semestre sera meilleur parce que nous recommençons physiquement à l'école , avance Dan Bensch, 17 ans, devant son école secondaire de Calgary, Central Memorial.

Il raconte que même avec un bureau installé spécialement pour lui permettre de suivre les cours en ligne, le plus dur était de trouver la motivation pour se lever le matin et allumer son ordinateur.

Pour Dan, nul doute que de ne pas être avec ses amis a été lourd à supporter. J'ai vraiment subi un lourd tribut émotionnel, ce qui rend les choses bien pires qu'elles ne le sont probablement , reconnaît l’étudiant qui dit s'inquiéter davantage de ses notes que de la COVID-19.

Une pédiatre observe des cas en hausse

Pourtant le spectre du virus plane, mais ce sont surtout les adultes qui s’en inquiètent, bien que bon nombre trouvent que les écoles ont mis de bons protocoles sanitaires en place. Rappelons aussi qu’au début des vacances de fin d’année, le gouvernement assurait que les écoles ne propageaient pas le virus.

La Dre Isabelle Chapados, pédiatre et endocrinologue à Edmonton, semble sceptique face à cette affirmation. Les études qui ont été faites initialement qui disaient que les enfants n’étaient pas contagieux ont été faites pendant les périodes de confinement alors les enfants n’étaient pas à l’extérieur donc c’est des études qui ne prouvent pas grand-chose , soutient-elle.

La médecin affirme que même s’il ne s’agit en rien d’une étude scientifique, elle a observé des changements ce dernier mois. Dans les dernières semaines, j’ai commencé à voir beaucoup plus de résultats positifs [à des tests de dépistage] chez mes patients alors que les premiers six mois de la pandémie, la plupart des enfants testés étaient négatifs , avance-t-elle, évoquant un possible relâchement de l’attention portée aux mesures sanitaires pendant la période des Fêtes.

Une grande confiance dans les protocoles scolaires

Même si les élèves de primaire et maternelle ont passé moins de temps à faire l’école à la maison que leurs homologues du secondaire, lundi matin les parents devant l’école Saint-Vincent de Paul semblaient faire face à plusieurs émotions : la joie de voir leurs enfants retourner dans un cadre scolaire structuré, la crainte liée à la propagation du virus, mais aussi, dans la plupart des cas, une confiance quasi totale dans les protocoles mis en place par l’école.

La fille de Ronnie Olstad est en maternelle, et il dit faire confiance à l’école à ce niveau-là. Après tout dit-il, cette rentrée et celle qui l’a précédée à l’automne, sont les plus saines que leurs enfants aient connues, grâce au lavage intensif des mains et à toutes les mesures sanitaires mises en place.

M. Olstad avoue pourtant avoir aimé faire l’école à la maison, parce que le travail demandé n’était pas trop difficile et n’a pas trop duré. Avec ma femme, on rigolait en se disant que c’était une bonne chose que notre fille ne soit pas une élève du secondaire... parce que sinon, elle n’aurait probablement pas pu être acceptée au niveau supérieur , plaisante-t-il à moitié.

De son côté, la Dre Chapados appelle à la prudence face au variant Britannique du SARs-CoV-2 qui a fait son apparition dernièrement en Alberta et qui pourrait apparaître dans les écoles. Est-ce que le variant britannique était là depuis plus longtemps qu’on le pense et est-ce plus facile d’attraper la COVID-19 maintenant parce que ce virus-là est plus contagieux? On ne le sait pas, on n’a aucune idée , souligne-t-elle.

Avec des informations de Vincent Bonnay, Mike Symington et Colleen Underwood