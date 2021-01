Vivre la pandémie à l'étranger : l'expérience d'un couple bas-laurentien au pied marin

Depuis quatre ans maintenant, André Pineault habite avec sa conjointe, Sophie Arsenault, sur leur voilier.

Ils se trouvaient sur une île de la Polynésie française lorsque le grand confinement de mars dernier est entré en vigueur un peu partout dans le monde. Le couple de navigateurs était alors en direction de la Nouvelle-Zélande, selon l'itinéraire prévu pour leur tour du monde en voilier.

Ça a complètement tout chamboulé pour nous. C'est aussi simple que ça. Nous, on était partis pour un tour du monde , raconte André Pineault au sujet de l'arrivée de la pandémie de COVID-19, lors d'une entrevue offerte lundi matin à l'Émission Info-Réveil.

Le couple a finalement attendu en Polynésie jusqu'en novembre avant de finalement rebrousser chemin vers le Panama.

Des mesures sanitaires sévères imposées au Panama

André Pineault explique qu'environ 3000 cas d'infection à la COVID-19 sont enregistrés chaque jour dans le secteur de Panama City, du côté du pays qui fait face à l'océan Pacifique.

Le couple de Bas-Laurentiens a plutôt jeté l'ancre du côté caribéen du Panama.

André Pineault, sur son voilier Photo : Gracieuseté

André Pineault explique que le Panama impose un couvre-feu tous les jours de la semaine à partir de 20 h jusqu'à 5 h du matin, comme celui qui est présentement en vigueur au Québec.

Par contre, le couvre-feu est en vigueur toutes les fins de semaine à Panama. Du vendredi soir au lundi matin, il est donc interdit de se trouver sur la voie publique.

De plus, André Pineault ajoute que ces mesures sanitaires doivent être renforcées du 4 au 14 janvier.

Par exemple, les hommes ne peuvent sortir sur la voie publique que les mardis et jeudis et les femmes, que les lundis, mercredis et vendredis.

J'ai deux heures dans la journée pour y aller selon les derniers chiffres de mon numéro d'identification , soutient-il.

J'ai eu la possibilité de faire des courses mardi dernier entre 8 h 30 et 10 h 30. J'avoue que la rue était assez vide. Il n'y avait personne qui marchait ou qui faisait son jogging ou du vélo. André Pineault, voyageur

Il ajoute qu'il ignore les conséquences qu'il encourt si jamais il ne suivait pas les règles sanitaires et dit qu'il ne souhaite pas tenter l'expérience.

Selon ses observations, les Panaméens semblent bien respecter les consignes sanitaires.

Pas de retour au Québec prévu

André Pineault affirme que sa conjointe et lui avaient prévu un budget pour pouvoir voyager autour du monde pendant cinq ans. Comme ils ont dû rebrousser chemin en Polynésie française, ils ne pourront pas terminer leur tour du monde.

Ils rentreront au Québec cet été pour revoir leurs familles, mais ils ne comptent pas s'établir à nouveau dans leur pays natal au cours des prochaines années.

Le couple bas-laurentien souhaite demeurer dans les Caraïbes pour les années à venir. (archives) Photo : Reuters / Charles Platiau

On a changé de bateau rendus en Polynésie. On a vendu Frimousse. On a acheté un catamaran et le projet c'est de louer des cabines sur le catamaran dans les Caraïbes dans les prochaines années , soutient-il.

André Pineault termine en soulignant que sa conjointe et lui se plaisent beaucoup à vivre sur leur voilier, au soleil.