Forte hausse du nombre de cas de COVID-19 dans l'est ontarien

Ce nouveau bilan porte le nombre total de cas actifs à 681. Depuis le début de la pandémie, 1950 personnes ont contracté la maladie sur le territoire desservi par le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Au total, 18 personnes sont hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs

Alors qu’à Ottawa le taux par 100 000 habitants de cas de la COVID-19 signalés pendant les 7 jours précédents s’élève à 95,8, il est de 140 pour le territoire desservi par le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario et presque de 290 pour Cornwall.

C'est la ville de l’est ontarien la plus touchée par la COVID-19 avec 244 cas actifs, loin devant Clarence-Rockland qui en compte 92.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario recense aussi six éclosions à Cornwall, dans des centres de soins de longue durée, dans des centres d’hébergement et dans une école.

Le médecin-conseil en santé publique et président-directeur général du Bureau de santé de l’est de l’Ontario, Dr Paul Roumeliotis. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario Dr Paul Roumeliotis fera le point sur la situation de la COVID-19 plus tard.

Plus de détails à venir