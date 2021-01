De grandes entreprises ferment le robinet à certains républicains

Plusieurs grandes entreprises frappent là où ça fait mal les 147 élus républicains qui ont refusé mercredi dernier de valider les résultats certifiés du Collège électoral, c'est-à-dire en cessant leurs contributions politiques. Les sénateurs Ted Cruz et Josh Hawley sont notamment visés.

Le mouvement de représailles des entreprises qui ont annoncé la suspension de leur financement par le biais de leurs comités d'action politique prend de l'ampleur, et celles qui s'y greffent ne sont pas les moindres.

Lundi, BestBuy, American Express, Mastercard, AT&T, Verizon, Airbnb et Dow Chemical ont ajouté leur nom à la liste sans cesse grandissante des entreprises qui coupent les vivres aux élus républicains ayant contesté l'élection du président désigné Joe Biden lors du vote qui s'est tenu au Congrès mercredi et qui a confirmé une fois pour toutes son élection.

La séance plénière des deux chambres du Congrès avait été interrompue plusieurs heures en raison de l'assaut contre le Capitole par des partisans du président Trump, qui visait à empêcher la validation des résultats.

Ces tristes événements ont d'ailleurs motivé les entreprises en question à prendre leur décision.

La veille, Marriott International, The Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) et Commerce Bancshares avaient parti le bal.

Dans un communiqué sans équivoque, la BCBSA a accusé les élus républicains s'étant opposés à la validation d'une élection légitime d' affaiblir le système politique américain et d' éroder la confiance du public à son endroit.

À la lumière de l'assaut violent et choquant de [la semaine dernière] sur le Capitole des États-Unis, et le vote de certains membres du Congrès pour subvertir les résultats de l'élection de novembre en contestant les résultats du Collège électoral, la BCBSA suspendra les contributions à ces élus qui ont voté pour miner notre démocratie. Extrait du communiqué de la BCBSA

Le géant des cartes de souhaits Hallmark a même indiqué avoir demandé aux sénateurs Josh Hawley et Roger Marshall de lui rembourser ses contributions.

Moins catégoriques, d'autres entreprises, comme Ford, Bank of America ou Bayer, ont indiqué que les actions des élus en cause seraient prises en considération dans leurs futures décisions sur le financement politique, selon le site Popular Information, qui a contacté les compagnies et met régulièrement sa liste à jour.

D'autres, comme ExxonMobil, FedEx, Target ou Walmart ont répondu aux journalistes du site qu'elles révisaient leurs politiques ou n'avaient pas encore pris de décision. Une centaine n'ont pas donné suite à leurs demandes.

Certaines entreprises, dont Ford Motor et Microsoft, ont préféré suspendre leurs dons à tous les candidats, quel que soit leur vote de mercredi.

Une centaine de républicains visés

Huit sénateurs sur 51 se sont opposés à la validation de la victoire dans un ou des États clés, soit l'Arizona et la Pennsylvanie. La fronde a été menée par Ted Cruz (Texas) et John Hawley (Missouri), deux candidats potentiels à la présidence américaine en 2024.

À la Chambre des représentants, une majorité d'élus républicains, soit 139, ont fait de même, notamment le leader de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, et des partisans indéfectibles du président, comme Jim Jordan.

Plusieurs commentateurs percevaient davantage le stratagème républicain comme une manœuvre électoraliste destinée à rallier les partisans du président lors des prochains cycles électoraux.

Par ailleurs, les démocrates ont lancé lundi leurs démarches visant à évincer Donald Trump du pouvoir en déposant deux résolutions : l'une demandant au vice-président Mike Pence de recourir au 25e amendement, l'autre contenant un acte d'accusation pouvant mener à un éventuel procès en destitution du président.