Une famille de Calgary construit une piste de ski et de glisse dans sa cour arrière

Une famille de Calgary a eu une idée originale pour chasser l’ennui de la pandémie. Elle a créé une piste de ski et de glisse dans sa cour arrière.

Heather Park a pensé à ce projet en octobre.

Elle et son mari s’inquiétaient que leurs trois enfants ne puissent pas jouer dehors à cause des restrictions liées à la COVID-19.

Je me suis dit : "OK il faut être créatif". Nous avons une pente dans la cour arrière, on pourrait leur apprendre à faire du ski dit-elle.

Son mari Ian Park qui est ingénieur mécanique a même construit un mécanisme pour monter la pente. Un moteur actionne une corde qui permet de grimper sans se fatiguer.

Pour chasser l'ennui de la pandémie, la famille Park a créé une pente de glisse dans sa cour. Photo : Radio-Canada / Terri Trembath / CBC

Ça permet de ne pas se fatiguer quand on remonte, c’est une excellente idée, dit-il.

Ça m’a vraiment ramené à mes cours d’ingénierie! Il a fallu beaucoup d’essais et d’erreurs. J’ai livré ça en retard et ça a coûté plus cher que prévu ce qui n’est pas excellent pour un ingénieur, mais ça marche , plaisante-t-il.

Heather Park dit que ses enfants adorent passer du temps dehors et que le projet leur a permis d’occuper leur temps de manière productive tout en s’amusant.