COVID-19 à Ottawa : la situation continue de s’aggraver

Un décès s’est ajouté au bilan au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le total à 398 depuis le début de la pandémie.

SPOSanté publique Ottawa compte 11 505 cas actifs sur son territoire. Il y a maintenant 9900 cas résolus, soit une augmentation de 121.

La ville d’Ottawa a aussi atteint deux nouveaux sommets : la moyenne de cas sur sept jours (147,6) et la moyenne de cas par 100 000 habitants au cours de la même période.

Le nombre de patients atteints de la COVID-19 hospitalisés a augmenté de 3 (29 au total). Une personne de plus se trouve aux soins intensifs, ce qui porte le total à 10, un sommet depuis octobre.

Si les cas continuent de grimper à ce rythme, il faudra faire des choix difficiles. Premièrement, envoyer des patients dans des installations temporaires et deuxièmement, les envoyer dans des hôpitaux à l’extérieur de la région , explique Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario.

Au cours du week-end, la médecin en chef de SPOSanté publique Ottawa , Vera Etches, a averti que la ville d’Ottawa s’approchait des limites de la zone rouge, dans une situation qui ressemble davantage à la zone grise, comme dans le sud de l’Ontario. Elle soulignait également sur Twitter qu’à ce rythme, les hôpitaux d'Ottawa ne parviendraient pas à maintenir le même niveau de service.

Cette escalade de mesures, comme le couvre-feu au Québec, est parfois nécessaire pour attirer l’attention du public et pour l’amener à se conformer , ajoute M. Hurley, alors que les experts en santé publique de l’Ontario ont indiqué lundi ne pas recommander l’imposition d’un couvre-feu.

Baisse des cas en Outaouais

L’Outaouais a enregistré lundi son plus petit nombre de cas depuis le début de l’année avec 18 nouvelles infections au coronavirus, ce qui porte le total à 5312 depuis le début de la pandémie. Aucun décès ne s’est ajouté au bilan.

Un nouveau cas a été identifié à la phase 2 des Résidences de la Gappe, alors qu’un autre a été déclaré au CHSLD Vallée-de-la-Lièvre.

Le débordement des soins intensifs des hôpitaux de Montréal a commencé à se faire sentir dans la région. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a confirmé par courriel qu'un patient de la métropole se trouve à l'unité COVID-19 de l'Hôpital de Hull après avoir été transféré de l'Hôpital de Hawkesbury.

Nous maintenons actuellement une capacité hospitalière à l'unité COVID-19 élevée (capacité de 60 lits), et ce, dans le cas où certaines régions auront besoin de transférer des patients vers l'Outaouais advenant qu'ils (sic) atteignent leur capacité maximale , a écrit le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux au sujet de la situation, sans donner plus de détails sur l'état de santé du patient.

Avec les informations de CBC