Dossier de Marc-Étienne Côté : la Couronne juge la requête de la défense irrecevable

La Couronne contre-attaque dans le dossier de Marc-Étienne Côté, ce résident de Jonquière reconnu coupable du meurtre d'Israël Gauthier-Nepton le 20 novembre 2016. Alors que la défense souhaite faire casser le verdict du jury par une requête en arrêt des procédures, la Direction des poursuites criminelles et pénales réplique que cette tentative n'est pas fondée selon les règles du droit canadien.

Dans sa requête pour faire infirmer le verdict de culpabilité rendu le 2 décembre au palais de justice de Chicoutimi, l'avocate de Marc-Étienne Côté parle de policiers qui auraient bâclé leur enquête, d'une vision en tunnel , d'un flagrant manque d'objectivité et d'éléments de preuve perdus et/ou détruits . Me Mélissa Gagnon plaide qu'en raison de toutes ces fautes, son client n'a pas eu droit à une défense pleine et entière.

La Direction des poursuites criminelles et pénales réplique, dans un document déposé à la Cour, que cette requête post-verdict est irrecevable. Maintenant que le jury est dissous, elle estime qu'il n'appartient plus au juge Carl Thibeault de la Cour supérieure de trancher cette requête, mais plutôt à la Cour d'appel.

Me Nicole Ouellet ajoute que la majorité des critiques de la défense avaient déjà été rejetées dans une cause avant le début du procès. Le juge Richard Grenier avait alors écrit que l'accusé n'a pas le droit à une enquête parfaite, pas plus que, comme le dit la Cour suprême, un procès n'a l'obligation d'être parfait .

La Couronne conclut que le préjudice allégué par Marc-Étienne Côté est basé sur de pures hypothèses et invite le juge à rejeter sa requête en arrêt des procédures.

La Couronne et la défense plaideront cette cause devant la Cour supérieure vendredi. Si le juge donne raison à la Couronne, les deux parties devront revenir devant le tribunal pour leurs observations sur la peine. S'il donne raison à la défense, cette dernière devra se présenter à une date ultérieure pour plaider sur le fond sa requête en arrêt des procédures.

Marc-Étienne Côté a été reconnu coupable du meurtre par balle d'Israël Gauthier-Nepton sur la rue du Vieux-Pont de Jonquière vers 3 h du matin le 20 novembre 2016.