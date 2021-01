[En direct] Le Nouveau-Brunswick signale 21 nouveaux cas de COVID-19

Plus de 1700 personnes sont actuellement en isolement en raison de la COVID-19.

La région de Fredericton est la plus touchée lundi, avec sept nouveaux cas. Quatre nouvelles infections ont été découvertes dans la région de Moncton, six dans la région d'Edmundston et quatre dans la région de Campbellton.

Pour la huitième journée consécutive, le nombre de cas de COVID-19 est plus élevé que dix , se désole la médecin hygiéniste en chef, Jennifer Russell.

Jamais la province n'a recensé un aussi grand nombre de malades en même temps, depuis le début de la pandémie. La rapide augmentation du nombre de cas actifs inquiète les autorités.

Vaccination prévue partout dans la province

Des séances de vaccination sont prévues cette semaine à Campbellton, à Edmundston, à Fredericton et à Saint-Jean.

La Dre Jennifer Russell affirme lundi après-midi que le déroulement de la vaccination va prendre au moins de six à neuf mois, donc il faudra patienter .

Jusqu'à maintenant, 7732 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrés dans la province. Plus de 3000 doses supplémentaires sont également déjà au Nouveau-Brunswick et sont réservées pour des personnes qui ont déjà obtenu une première dose.

Cinq écoles touchées

Des cas de COVID-19 ont été découverts ces derniers jours dans des écoles de la région de Campbellton et des écoles de la région de Woodstock.

Lundi, l’école secondaire Aux quatre vents, à Dalhousie, était fermée en raison d'un cas de COVID-19 au sein de l'établissement.

Un cas a aussi été confirmé en fin de semaine à l'Académie Notre-Dame, à Dalhousie, et un autre à l'école secondaire Roland-Pépin à Campbellton.

Un cas positif a également été dépisté chez une personne qui fréquente la garderie Tic Tac Toe, dans l'école Acadie Notre-Dame à Dalhousie.

Lors du point de presse lundi après-midi, le ministre de l'Éducation Dominic Cardy précise que des cas de COVID-19 ont été découverts dans six centres de la petite enfance au cours de la dernière semaine.

Plus de détails à venir...