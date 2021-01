Près de 7000 doses de vaccin contre la COVID-19 administrées dans l'Est-du-Québec

Plus de 6600 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans l'Est-du-Québec. La campagne de vaccination a commencé avant les Fêtes au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

Les données concernant le nombre de personnes vaccinées dans chacune des régions demeurent approximatives puisque les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ne les fournissent pas systématiquement pour le moment.

Par contre, le site web de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indique que 8400 Québécois ont été vaccinés dimanche, ce qui porte le total à 92 452 personnes qui ont reçu une première dose de vaccin dans la province.

Nombre de personnes vaccinées contre la COVID-19 Bas-Saint-Laurent : 2534 personnes vaccinées

Côte-Nord : 1729 personnes vaccinées

Gaspésie : 2414 personnes vaccinées Source : INSPQInstitut national de santé publique du Québec

De son côté, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord confirme que tous les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région ont été vaccinés.

Quant au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, il précise que 2,8 % de sa population a maintenant été vaccinée. Selon les données du dernier recensement effectué en 2016, la Gaspésie compte environ 90 300 résidents.

Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech doit être conservé à une température extrêmement basse et il est donc plus difficile à déplacer sur le territoire puisque des congélateurs spéciaux sont nécessaires à sa conservation. (archives) Photo : Fournie par le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et des travailleurs de la Santé sont les premiers qui doivent être vaccinés au Québec.

Les proches aidants âgés de 70 ans et plus qui visitent une personne en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée au moins trois fois par semaine pourront aussi être vaccinés en priorité.

Les trois premiers lieux de vaccination désignés dans l'Est-du-Québec, l’hôpital de Sept-Îles, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Rimouski et le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle, disposent des congélateurs essentiels pour conserver les doses de vaccins Pfizer-BioNTech à -70 °C.

Des doses du vaccin de Moderna, qui ont commencé à arriver au Québec à la toute fin de décembre 2020, peuvent quant à elles être administrées en milieux plus éloignés puisqu'elles ne nécessitent pas d'être conservées à des températures aussi basses que celles de Pfizer-BioNTech.