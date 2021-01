Un complotiste déclaré non criminellement responsable

Bruno Roy s'était barricadé avec une arme à feu dans son condo du secteur Pintendre, à Lévis,au début du mois de décembre.

Il avait diffusé une partie de son siège sur Facebook, alors qu'il s'en prenait aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement pour combattre la pandémie.

Le GTI de la SQ a été été dépêché sur les lieux. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Rapport psychiatrique

L'homme de 44 ans faisait face à des accusations de menaces de mort, d'intimidation à l'endroit des policiers et de diverses infractions au sujet des armes à feu.

Détenu depuis son arrestation, il a subi un examen psychiatrique pour connaitre son état mental lors des événements.

Le rapport du psychiatre a convaincu la poursuite d'accepter un verdict de non-responsabilité criminelle.

Son dossier sera donc transféré à la Commission d'examen des troubles mentaux qui fera le suivi sur son état de santé.

Réseaux sociaux interdits

En attendant, Bruno Roy peut recouvrer sa liberté, sous diverses conditions, dont celle de ne pas accéder aux réseaux sociaux.

Bruno Roy n'a plus le droit d'accéder aux différents réseaux sociaux Photo : Getty Images / Chandan Khanna

Cette condition a semblé indisposer le principal intéressé. Il s'est inquiété de la gestion de ses quatre entreprises qu'il gère sur le web.

À la suggestion de son avocat, il a cependant accepté de respecter la condition.

En plus de se tenir loin des sites comme Facebook et Twitter, Bruno Roy n'a pas le droit de posséder des armes et de consommer de l'alcool et des drogues.

Sous la recommandation de son psychiatre, la juge Sandra Rioux l'empêche aussi de prendre des suppléments visant à augmenter les performances physiques.

Bleuets gratuits

En juillet, Bruno Roy avait fait les manchettes en offrant de récolter gratuitement ses bleuets, puisqu'il disait ne pas avoir la main-d'œuvre pour les récolter.

Il faisait également face à une accusation d'entrave, après avoir été arrêté au mois de septembre pour une infraction au Code de la sécurité routière.

Il s'en était alors pris à un patrouilleur de la Sûreté du Québec, diffusant encore une fois l'intervention sur Facebook, une vidéo qui a été largement commentée dans les sites dédiés aux conspirationnistes.

Monsieur Roy est aussi libéré de l'accusation d'entrave, en raison de ses troubles mentaux.