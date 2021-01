Naya Ali parmi les récipiendaires du Prix de la musique Noire canadienne

La rappeuse de Montréal fait partie d’un contingent de cinq artistes à recevoir cette nouvelle distinction de la Fondation SOCAN. Plus de 300 candidatures ont été reçues pour ce prix qui vise à « récompenser et célébrer le mérite artistique » des artistes issus des communautés noires au Canada.

En plus de Naya Ali, les quatre autres récipiendaires sont TOBi, RAAHiiM, Hunnah et Dylan Sinclair et proviennent de la région de Toronto. Quatre des cinq gagnants et gagnantes sont des Canadiens et Canadiennes de première génération. Aucun artiste francophone n’a été retenu dans la sélection.

Naya Ali, d’origine éthiopienne, a connu une ascension remarquée dans le milieu du rap québécois depuis la sortie de son mini-album Higher Self, paru en 2018. Elle a récidivé en 2020 avec Godspeed: Baptism (Prelude), où elle continue de se distinguer avec son rap sombre et viscéral.

La Fondation SOCAN indique que le Prix de la musique Noire canadienne a été mis sur pied en réaction aux tensions raciales très médiatisées qui ont sévi au début de 2020 et à la problématique entourant le racisme systémique dans nos sociétés .

Les cinq récipiendaires se méritent une bourse de 5000$ et leur prix sera souligné sur la page Instagram de la SOCAN, du 12 au 14 janvier.