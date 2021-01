Le Zoo sauvage de Saint-Félicien toujours en métamorphose

Sa directrice générale, Lauraine Gagnon, reconnaît qu’il est dommage que les visiteurs ne puissent pas profiter de la belle température actuelle pour admirer les animaux durant la saison hivernale, qu’elle qualifie de magnifique .

L’ambiance est feutrée. Il y a moins de monde. On est plus en communion avec la nature. Les animaux ont de belles fourrures. On les voit mieux parce que tout est blanc , constate-t-elle.

La directrice générale du Zoo sauvage de Saint-Félicien, Lauraine Gagnon Photo : Radio-Canada

Elle promet que la pause forcée liée aux travaux permettra d’en mettre plein la vue aux curieux à la réouverture du site prévue à la fin mai.

Une fois que ce chantier nécessitant des investissements de 32,5 millions de dollars sera arrivé à son terme, les visiteurs pourront retourner sur place et y découvrir un large éventail de nouveautés.

Même si les pensionnaires du Zoo sauvage de Saint-Félicien ne reçoivent pas de visiteurs par les temps qui courent, leur train-train quotidien n’a pas été profondément bouleversé pour autant.

L’équipe habituée d’en prendre soin a gardé le même horaire qu’auparavant pour que les animaux conservent leur routine , explique Mme Gagnon.

Tous les employés en lien avec la santé animale ou le gardiennage, comme les vétérinaires et les techniciens, sont là. On a une équipe d’une quinzaine de personnes en tout temps , conclut-elle.