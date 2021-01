Retour en classe du primaire avec de nouvelles mesures en Outaouais

Les enfants doivent dorénavant s'habituer à faire face à des règles sanitaires plus strictes qu'auparavant. Les élèves de la 5e et de la 6e année sont dans l'obligation de porter le masque en tout temps à l'intérieur et dans les transports scolaires, même lorsqu'ils se trouvent en classe.

Les élèves de la 1re à la 4e année devront porter le couvre-visage au cours de leurs déplacements à l’intérieur, dans toutes les aires communes et dans les transports scolaires, mais pas en classe.

Les élèves du préscolaire n’ont pas à porter le couvre-visage.

Preuve que certaines mesures nécessitent une certaine adaptation, certains élèves sont arrivés à l’école sans masque selon la directrice générale du Centre de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais ( CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais ), Nadine Peterson.

Somme toute, tout s'est bien passé dans nos écoles primaires. On a eu quelques élèves qui sont arrivés sans couvre-visage, parce que c'est une des mesures qui a changé. Mais on en avait à leur prêter en attendant que ce soit ajusté par leurs parents , explique Mme Peterson.

Ma plus jeune était un peu moins contente de porter le masque dans les corridors, mais ma plus vieille il n’y a aucun problème, elle est correcte avec ça , soutient Ashley Séguin, mère de deux élèves qui fréquentent l’école des Cépages à Gatineau.

Ashley Séguin est mère de deux enfants. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mes filles sont capables de bien s'adapter et je pense que ça va être correct aujourd’hui ,conclut-elle.

Pour Geneviève Bonin-Labelle, parent de quatre enfants de Gatineau, le port du masque ne fait pas la joie des tout petits.

Ils n’étaient pas très heureux de la nouvelle mesure [sur le port du masque] , soutient-elle.

Geneviève Bonin-Labelle est mère de quatre enfants. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mais je pense qu'ils commencent à comprendre la sévérité [de la situation]. Ils écoutent les nouvelles, ils voient ce qui se passe dans les hôpitaux, ils commencent à se rendre compte que c'est important de les porter. Geneviève Bonin-Labelle, mère de 4 enfants

Selon la directrice générale CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais , le retour en classe était très attendu par les élèves et le personnel.

La plupart des jeunes étaient très contents de se revoir, on a dû retenir certains élèves qui avaient le goût de se faire un câlin parce qu'il s'était ennuyé. Nadine Peterson, directrice générale, CSSPO Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Le personnel était très content de retrouver leurs élèves , soutient Mme Peterson. Je pense que l’enseignement à distance, oui c'est possible, mais ce n’est pas la situation qui est la plus favorable, alors le personnel était très heureux d'accueillir les élèves ce matin.

Avec les informations de Christian Milette et de Josée Guerin