L’organisme Improvisation Nouveau-Brunswick, qui a pour mandat de développer des initiatives d’improvisation et d’en faire la promotion, avait envie de présenter ce concept avant même la pandémie.

Le spectacle s’intitule Cages - un mystère captivant et complètement improvisé. Les comédiens Annik Landry, Bass Levesque, Bianca Richard et Ludger Beaulieu devront écrire, mettre en scène et interpréter un spectacle unique, inédit et impossible à reproduire, explique l’organisme.

Comme le titre l’indique, les comédiens se retrouveront encadrés par des faisceaux lumineux sur scène et ils devront créer le spectacle en direct devant le public. Ils ne connaissent pour l’instant que le titre qui va donner le ton au spectacle.

Le public jouera un rôle aussi

Le public sera interpellé à l’occasion pour guider les décisions artistiques des comédiens, indique le directeur artistique du spectacle, Michel Albert. Les spectateurs auront l’occasion d’attribuer certains accessoires aux comédiens.

Donc, le comédien devra créer un personnage à la base de cette petite chose-là, de cet objet, de cet accessoire. Les comédiens ne sont pas [chargés] de quel personnage ils joueront, de quels types de personnages ils joueront , explique Michel Albert.

Le directeur artistique prépare aussi quelques surprises à l’intention des comédiens. J’ai un arrangement avec la technique pour que tout d’un coup il y ait un [signal] sonore et visuel qui va un peu inspirer ce qui va arriver après , dit-il.

Les comédiens pourront se retirer de la scène par moments et discuter avec lui pour établir quelques lignes directrices, mais le tout demeure complètement improvisé.

Il n’y a pas de pratique. Il n’y a pas de mise en scène établie. Il n’y a pas de script , souligne Michel Albert.

Ce ne sera pas un match d’improvisation

Lors des matchs d’improvisation, on donne habituellement un thème aux joueurs qui doivent s’en inspirer pour créer une scène. Mais l’improvisation est un concept beaucoup plus large, et c’est ce que l’équipe souhaite faire découvrir au public.

Deux des comédiens, Annick Landry et Bass Lévesque, ont d’ailleurs fait partie d’une troupe d'improvisation exploratoire, les impromptus, avec laquelle ils ont déjà pris part à des créations similaires à celle-ci. Ludger Beaulieu et Bianca Richard ont aussi beaucoup d’expérience en matière d’improvisation.

Les comédiens ne peuvent répéter, mais selon Annik Landry, chacun d’eux fait des recherches de son propre côté afin d’arriver sur scène préparé dans une certaine mesure.

Dans le fond, ce qu’on fait, c’est de vraiment se documenter. Est-ce que ça va être un suspense? On s’envoie la balle entre comédiens. "Moi, je vais regarder tel film. Moi, je vais lire tel livre." C’est juste pour se mettre dans l’atmosphère d’un suspense, mais sinon on ne peut pas nécessairement aller plus loin. Je pense que la pire erreur qu’on peut faire en tant que comédiens c’est de tout de suite penser à une dramaturgie parce qu’on va être tellement déstabilisé si le public fait un choix qui va être contraire à ce que nous, on avait dans la tête , explique Annik Landry.

La première le 21 janvier

La première représentation aura lieu le 21 janvier à Moncton dans la salle Empress. Les billets coûtent 20 $ chacun. Toutes les mesures sanitaires appropriées seront prises pour assurer la sécurité du public et des artistes dans le contexte de la pandémie.

Les dates pour les autres représentations seront annoncées ultérieurement. Grâce à l’appui financier du gouvernement provincial, l’équipe pourra donner deux autres spectacles, au théâtre l'Escaouette cette fois, toujours à Moncton. Plutôt que d’être dans une cage, les comédiens pourront se retrouver dans un couloir, par exemple.

Les mêmes spectateurs pourront y retourner s’ils le souhaitent et découvrir chaque fois un nouveau spectacle inédit.

Avec les renseignements de Camille Bourdeau