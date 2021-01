Plusieurs constats d'infraction pour non-respect du couvre-feu en Estrie

Dans la nuit de samedi à dimanche, 19 billets d’infraction ont été remis en lien avec le non-respect du couvre-feu. En tout, près de 130 interceptions de véhicules ont été réalisées, et plus de 40 personnes ont été interpellées pour connaître les raisons de leur présence dans les rues après 20 h.

Une arrestation a aussi été effectuée pour entrave lors d’une manifestation contre le couvre-feu.

Les manifestants ne sont cependant pas les seuls à avoir reçus des constats d’infraction, note Isabelle Gendron. Des citoyens ont notamment tenté d'abuser des exceptions liées au couvre-feu.

Nous avons deux personnes qui disaient promener leur chien, sauf qu’il s’avérait que c’était l’une des deux personnes du couple qui circulait en laisse, donc nous avons remis pour chaque personne un constat d’infraction. Isabelle Gendron, relationniste au SPS.

Seize constats d’infraction ont aussi été remis pour non-respect du couvre-feu dans la nuit de dimanche à lundi. De plus, quatre constats ont été donnés pour des infractions liées au non-respect d'autres mesures sanitaires, soit pour des rassemblements ou le non-port du masque , explique Isabelle Gendron, relationniste au SPS. Pendant la soirée, plus de 180 véhicules ont également été interceptés et 58 personnes ont été interpellées.

La relationniste souligne aussi qu’aucun constat n’a été remis aux itinérants de la ville.

On a un partenariat avec le Partage St-François. Lorsqu’on a une personne en situation d’itinérance, nos officiers ont comme message de contacter le Partage, et de voir toutes les mesures qui peuvent être mises en place pour trouver un endroit où la personne peut aller passer la nuit. C’est vraiment une entente pour trouver la meilleure solution pour ceux-ci , explique-t-elle.

Quelques infractions à Magog, trois à Granby, aucune à Bromont

À Magog, un seul constat d'infraction a été remis samedi. Deux autres personnes revenant de Sherbrooke ont également été jugées fautives, mais avaient déjà reçu un constat.

Dans la nuit de dimanche à lundi, 80 vérifications ont été faites auprès d'automobilistes et de piétons, et 6 personnes ont reçu un constat d'infraction. La police considère toutefois qu'en général, les gens étaient très coopératifs.

De leur côté, les policiers de Granby ont donné une contravention samedi et deux dimanche en lien avec le non-respect du couvre-feu. Les policiers de Bromont n'ont pas eu à remettre de constat.

Le couvre-feu est en place jusqu’au 8 février.