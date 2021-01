COVID-19 : le maire de Toronto veut un confinement plus strict

Selon lui, la province devrait agir le plus rapidement possible.

Ce serait mieux aujourd'hui que demain, a-t-il affirmé en entrevue à CP24 lundi matin. Le fardeau s'alourdit pour les hôpitaux avec chaque jour qui passe.

Or, le premier ministre Doug Ford ne doit pas annoncer de nouvelles mesures avant mardi, alors qu'il dévoilera de nouvelles projections de modélisation.

Selon ces projections que M. Ford a qualifié d'épeurantes, l'Ontario pourrait avoir jusqu'à 6000 nouveaux cas par jour et 1000 patients aux soins intensifs en février, si rien n'est fait, indiquent des sources de CBC.

Tous les lits aux soins intensifs dans les hôpitaux seraient alors occupés, soutiennent ces mêmes sources.

L'Ontario a recensé 3945 nouveaux cas de coronavirus, dimanche, et un nombre record de 1483 hospitalisations, y compris 388 patients aux soins intensifs.

Plus de restrictions?

Le confinement imposé par le gouvernement Ford le 26 décembre demeure en vigueur dans le Sud de l'Ontario. Toutefois, le maire Tory souhaiterait que la province aille plus loin en fermant plus d'établissements comme au printemps, tels que les banques, en plus des grandes surfaces.

Il faut revenir [au confinement] du printemps, a-t-il dit à CP24. Au printemps, peut-être que les gens avaient plus peur et qu'ils restaient à la maison.

En mars dernier, les garderies et les aires de jeux dans les parcs, notamment, avaient aussi été fermées temporairement, et l'industrie de la construction avait été restreinte aux chantiers jugés essentiels.

La province a déjà annoncé que les écoles resteraient fermées dans le Sud de l'Ontario au moins jusqu'au 25 janvier.